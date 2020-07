Schaut woanders hin, großes Kino ganz oben: Früher half noch das ein oder andere Feuerwerk zur Ablenkung. Da sprang in unangenehmen organisationellen Situationen hier und dort noch ein genialer Pyrotechniker bei. imago images/ITAR-TASS

Urbane Bürogeher wissen es meist nicht mehr und werden höchstens im Bergurlaub auf dem gut beschilderten, lehrreichen Naturlehrpfad daran erinnert, was Rosstäuschen ist: Ein alter Gaul wird beispielsweise durch Arsenbeigabe ins Futter aufgepeppt, um ihn teurer verkaufen zu können. Nach dem Deal findet das arme Tier ein umso schnelleres Ende – Arsenikessen wirkt nicht gerade lebensverlängernd. Der Rosstäuscher ist also gut beraten, schnell weiterzuziehen und nirgends lange zu bleiben, sonst fliegt er auf, wenn die Sache genauer betrachtet wird.

Die Leute sind naturgemäß ziemlich sauer, weil ja betrogen.Eine solche genauere Beschau findet jetzt in Unternehmen statt. Die Covid-19-Krise leuchtet gnadenlos den Organismus Firma aus, eine Reihe moderner Untersuchungsmaschinerien macht sichtbar, wo das Übel sitzt, wo sich unter der schönen Hülle über längere Zeit angesammelt hat, was krankmacht. Fast alles, was sich da zeigt, hängt mit Führung zusammen. Damit ist programmiert: Rosstäuscher im Chefsessel werden enttarnt.

Früher half noch das ein oder andere Feuerwerk zur Ablenkung, da sprang in unangenehmen organisationellen Situationen hier und dort noch ein genialer Pyrotechniker bei, der Staunen in den Himmel zaubern konnte: Schaut woanders hin, großes Kino ganz oben. Ein schickes Wording, ein grafisch hübsch gemachter Marschbefehl für die kommenden drei Jahre. Dieses Geschäft ist jetzt gerade nicht zu betreiben.

Ablenkungsmanagement geht derzeit so nicht durch. Nun ist Beschäftigung mit denen gefragt, die die Firma sind und die gemeinsam übers Ausprobieren von Neuem weiterkommen wollen und müssen. Wahrscheinlich die härteste Führungsarbeit mit kurzfristig dem geringsten Applaus. Die Stärke guter Vorgesetzter liegt jetzt nicht in Direktiven. " Der Markt ist schuld" zu sagen und den Kopf einzuziehen reicht schon gar nicht. Dazu ist der tatsächliche Zustand der Organisation viel zu deutlich sichtbar. Hinweise für die internen Ursachen sind es ebenso. Rosstäuscher fliegen in den kommenden Monaten auf. (Karin Bauer, 12. 7. 2020)