Foto: STANDARD

Bei ihrem Release hätte wohl fast niemand erwartet, dass Apples "Zahnbürste für die Ohren", wie sie in sozialen Medien zunächst spöttisch bezeichnet wurden, bald der heimliche Star des Konzerns werden würde. Mittlerweile haben sich Airpods zu einer Art Statussymbol gewandelt und für einen Kopfhörer-Boom gesorgt. Wer ein Smartphone hat und Streaming-Dienste nutzt, braucht in der Regel auch Kopfhörer.

Deutschland

Vom geschlossenen Studiokopfhörer bis zu kabellosen Ohrstöpseln: Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland kommt nicht ohne aus. Sieben von zehn (71 Prozent) besitzen Kopfhörer, etwa um Musik zu hören. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

Am weitesten verbreitet sind Ohrstöpsel, die nur per Kabel mit einem Wiedergabegerät verbunden werden können. Fast jeder zweite in Deutschland (46 Prozent) hat solch ein Modell. Komplett kabellose Kopfhörer, sogenannte True-Wireless-Hörer, besitzt gut jeder Vierte (24 Prozent). Dahinter folgen Ohrstöpsel, die untereinander mit einem Kabel verbunden sind, aber kabellos mit einem Wiedergabegerät verbunden werden. Jeder Fünfte (19 Prozent) hat sie in Besitz. Ähnlich viele (18 Prozent) nennen Bügelkopfhörer ihr Eigen, die über der Ohrmuschel getragen werden und kabellos sind. 15 Prozent besitzen noch kabelgebundene Bügelkopfhörer. Bei den meisten sind die Kopfhörer regelmäßig im Einsatz. Fast zwei Drittel (64 Prozent) nutzen ihre Kopfhörer mindestens mehrmals pro Woche, mehr als zwei von fünf (43 Prozent) sogar täglich. 14 Prozent sagen hingegen: Ich nutze meine Kopfhörer nie.

4 von 10 planen Neukauf

Viele Verbraucher planen zudem, in den nächsten 12 Monaten einen Kopfhörer zu kaufen. Zwei von fünf Verbrauchern (41 Prozent) geben dies an. Dafür sind ihnen unterschiedliche Kriterien wichtig: Für praktisch alle Befragten, die einen Kauf planen, (96 Prozent) ist die Klangqualität entscheidend. Bei neun von zehn (92 Prozent) ist es das Design. Mit etwas Abstand folgt der Preis, für 85 Prozent ist er ein wichtiges Kaufkriterium.

In welchen Situationen kommen die Kopfhörer zum Einsatz? Vor allem zu Hause. Gut zwei Drittel der Kopfhörerbesitzer (68 Prozent) geben dies an. Zwei von fünf (42 Prozent) haben sie beim Spazierengehen auf, ähnlich viele auf Reisen (41 Prozent) und auf dem Fahrrad (39 Prozent). Ein gutes Drittel macht Sport mit Kopfhörern (37 Prozent). Und jeder Achte (12 Prozent) trägt sie während der Arbeit. (red, 10.7. 2020)