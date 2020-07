Ronivaldo wechselt ins Nachbarbundesland. Foto: FCW / Zorzi

Innsbruck – Ronivaldo verlässt Austria Lustenau nach dieser Saison und wechselt innerhalb der 2. Fußball-Liga ablösefrei zu Wacker Innsbruck. Der 31-jährige Brasilianer, der bei den Tirolern einen Vertrag bis 2022 erhält, führt derzeit mit 21 Liga-Treffern aus 25 Partien die Torschützenliste souverän an.

"Dass sich so ein Spieler, trotz Angebote aus der Bundesliga, für uns entscheidet spricht für unseren Weg", wurde Wacker-Sportchef Alfred Hörtnagl in einer Aussendung zitiert. Ronivaldo wechselte 2013 nach Österreich, im Winter 2015 holte ihn die Austria. Dort kam er wegen schwerer Verletzungsprobleme nur zu einigen Einsätzen für die Amateure.

Starke Bilanz in Lustenau

Im Sommer 2017 ging er dann zur Austria Lustenau, wo er wieder aufblühte. In 75 Zweitliga-Partien für die Vorarlberger traf der Brasilianer 59 Mal, 2018/19 wurde er Torschützenkönig und zum Spieler der Saison gewählt. In der aktuellen Saison war er mit sieben Treffern zudem Schützenkönig des ÖFB-Cups, fünf davon erzielte er in der ersten Runde beim 5:0 gegen den ATSV Stadl-Paura. (APA, red, 10.7.2020)