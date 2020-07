Japanischer Konzern investierte 250 Millionen in "Fortnite"-Spieleschmiede

Die Tech-Demo zur Unreal Engine 5 wurde auf einer PS5 gezeigt – nicht ganz ohne Grund. Foto: Epic Games

Epic Games und Sony rücken nun noch mehr zusammen. Der japanische Konzern investierte 250 Millionen Dollar in die Fortnite-Spieleschmiede. Kommentiert wurde das Investment mit den Worten, dass man die enge Beziehung nun noch mehr verfestige und gemeinsam an zukunftsreicher Technologie, Entertainment und Online-Services arbeiten wolle. Epic Games hat nun in mehreren Funding-Runden 1,83 Milliarden Dollar lukriert.

Epic als wichtiger Verbündeter

Sony hat mit dem US-Konzern nun einen wertvollen Verbündeten für den nächsten "Konsolenkrieg" gefunden. Mit der PS5 will das japanische Unternehmen erneut Microsofts Xbox ausstechen. Bemerkbar machte sich die enge Zusammenarbeit der beiden Firmen bereits. So wurde eine beeindruckende Tech-Demo zur Game-Engine Unreal Engine 5 auf der PS5 demonstriert und auch angekündigt, dass einige Spiele für die Konsole zeitgleich im Epic Games Store angeboten werden.

Sony und Epic wollen sich öffnen

Die US-Firma – an der das chinesische Konglomerat Tencent 40 Prozent hält – darf weiterhin Spiele auf anderen Plattformen anbieten, wie sie selbst betonen. Epic-CEO Tim Sweeney sagte rund um den Deal, dass man gemeinsam an einem "offeneren und zugänglicheren Ökosystem für alle Kunden und Content-Ersteller arbeiten" möchte. Beide Firmen setzten bislang ausgiebig auf Exklusivtitel, um Kunden auf ihre Plattformen zu locken.

Fortnite bringt hunderte Millionen

Epic Games ist dank der neuerlichen Investmentrunde nun 17,68 Milliarden Dollar wert. Im vergangenen Jahr soll der US-Konzern 4,2 Milliarden Umsatz und 730 Millionen Euro Gewinn gemacht haben. Zugpferd ist weiterhin Fortnite, das allein im April 400 Millionen Dollar Umsatz in die Kassen der Firma gespült haben soll. Der Battle-Royale-Hit zieht selbst Jahre nach Release immer noch Millionen User an – dank ständigen Updates, die groß inszeniert werden.

Epic-CEO von PS5 beeindruckt

Bereits im Mai rund um die Ankündigung der Unreal Engine 5, sagte Epic-CEO Tim Sweeney, dass Sony und der US-Konzern schon länger intensiv zusammenarbeiten. Beeindruckt sei er vor allem bei der SSD der PS5, die bislang unerreichte Geschwindigkeiten erreicht. Sweeney denkt, dass diese Innovation auch dem PC zugutekommen wird. Wofür Epic Games das Geld von Sony einsetzen wird, wurde zuletzt nicht verlautbart. (dk, 10.7.2020)