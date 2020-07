Sky berichtete von Trennung, Kurier von Unstimmigkeiten – Team-Manager: "Es ist von unserer Seite her nichts confirmed"

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Linz – Der LASK dementiert die von "Sky" vermeldete Trennung von Trainer Valerien Ismael. "Confirmed: Valerien Ismael ist nicht mehr Trainer des LASK", hatte Sky-Reporter Roland Streinz am frühen Nachmittag auf Twitter vermeldet. "Es ist von unserer Seite her nichts confirmed. Wenn es etwas zu vermelden gibt, machen wir das, es ist derzeit nichts in Planung diesbezüglich", sagte Team-Manager Georg Hochedlinger auf Nachfrage des STANDARD.

Laut einem Bericht des "Kurier" gab es "mehrere Aussprachen und Krisensitzungen", die Verantwortlichen seien sich aber nicht einig geworden. Auch derlei Gespräche wollte Hochedlinger nicht bestätigen. Bis zur Corona-Pause waren die Linzer überlegener Tabellenführer, nach dem Restart reichte es nicht nur wegen des Punkteabzugs in der Causa Corona-Training nur mehr zum vierten Platz. (red, 10.7.2020)