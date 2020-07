Nvidia ist nun mehr wert als Intel. Foto: Nvidia

Nvidia ist erstmals in der Geschichte mehr wert als Intel. Der Aktienkurs des Halbleiter-Produzenten liegt nun bei 423,64 Dollar (374,30 Euro). Damit schafft es der Konzern auf einen Börsenwert von rund 248 Milliarden Dollar. Beim Umsatz liegt Intel zwar mit 71,9 Milliarden US-Dollar weit vor Nvidias rund 11,72 Milliarden Dollar – auf der Börse wird die Grafikkarten-Firma aber präferiert.

KI-Hardware und Lockdowns

Bei Gamestar.de sieht man hierfür mehrere Gründe. Einerseits ist Künstliche Intelligenz auf dem aufstrebenden Ast. Nvidia hat hierfür geeignete Grafikchips in Angebot, die wohl in Zukunft deutlich mehr Relevanz aufweisen werden. Auch von den Corona-Ausgangsbeschränkungen soll der Konzern laut Marktforschern profitiert haben. So sehen sie einen signifikanten Anstieg an verkaufter Hardware für Gaming-Rechner.

Ansturm auf neue PC-Hardware

Zuletzt könnte Nvidia von der anstehenden Konsolengeneration profitieren, obwohl überhaupt keine Hardware des Unternehmens darin zu finden ist. So sollen die PS5 und Xbox Series X zu einem Ansturm auf neue Hardware sorgen, da laut Analysten nur neun Prozent aller Gaming-Rechner es leistungstechnisch mit den neuen Konsolen aufnehmen können. Als Grundlage hierfür wurden die Steam-Hardwareumfragen genutzt.

Neue Generation in Startlöchern

Nvidia wird heuer auch eine neue Grafikkarten-Generation präsentieren, die laut Gerüchten einen ordentlichen Leistungssprung mit sich bringen soll. Die Steigerungen zwischen der Pascal- und Turing-Architektur fielen vergleichsmäßig gering aus. Die neue "Ampere"-Generation soll wieder für einen deutlich größeren Sprung sorgen. Einen ersten Ausblick gab es bereits mit Chips für Rechenzentren und KI-Einsatzgebieten. (red, 10.7.2020)