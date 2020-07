Die Hagia Sophia wurde zuunrecht 1934 von einer Moschee in ein Museum umgewandelt, entschied ein türkisches Gericht. Foto: AP / Emrah Gurel

Ankara – Der Oberste Verwaltungsgericht in der Türkei hat in einer symbolisch wichtigen Frage der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan einen wichtigen Sieg beschert. Es entschied am Freitag, dass eine Kabinettsentscheidung von 1934 ungültig ist, mit dem das ursprünglich als Kirche errichtete Bauwerk von einer Moschee in ein Museum umgewandelt wurde. Diese sei daher ungesetzlich gewesen.

Erlassen hatte die Regelung damals die Regierung von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, dessen Kernideologie neben dem türkischen Nationalismus die Trennung von Kirche und Staat war. Erdoğan hingegen kämpft sei Jahren gegen den Laizismus, er hat schon mehrfach den Wunsch geäußert, aus dem Bauwerk wieder ein Moschee zu machen. Er hat für den Freitagabend eine Rede zu der Entscheidung angekündigt. Die Hagia Sophia ist derzeit ein Museum und als solches Teil des Unesco-Weltkulturerbes.

Debatte um Unterschrift

Die im 6. Jahrhundert nach Christus erbaute Hagia Sophia (griechisch: Heilige Weisheit) war fast ein Jahrtausend lang das größte Gotteshaus der Christenheit und Hauptkirche des Byzantinischen Reiches, in der die Kaiser gekrönt wurden. Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 durch die Osmanen wandelte Sultan Mehmet II. ("Der Eroberer") die Hagia Sophia in eine Moschee um und fügte als äußeres Kennzeichen vier Minarette hinzu.

Die türkische Denkmalschutzvereinigung hatte bereits früher Vorstöße unternommen, um eine Rückumwandlung der Hagia Sophia zu erreichen; diese waren bisher aber immer erfolglos geblieben. Argumentiert wurde dabei stets, dass die Unterschrift Atatürks unter dem damaligen Beschluss zur Umwandlung der Hagia Sophia in ein Museum fehlerhaft und damit ungültig sei. Bei einer Verhandlung am Donnerstag argumentierten Vertreter des Vereins nach TRT-Angaben, dass die Unterschrift Atatürks unter dem damaligen Beschluss fehlerhaft und damit ungültig sei. Die Staatsanwaltschaft dagegen erklärte demnach, dass die damalige Entscheidung des Ministerrats rechtens sei. Sie forderte eine Ablehnung der Klage. (red, 10.7.2020)