In Österreich haben betrügerische Anrufe massiv zugenommen. Foto: APA/AFP/TOH TING WEI

Betrugsanrufe haben in Österreich massiv zugenommen, wie die heimische Telekom-Regulierungsbehörde RTR warnt. So gab es allein im Juni 1518 Beschwerden. Nur Anfang des Jahres war es noch schlimmer. Im Jänner nahm die RTR rund 2500 Beschwerden zu Betrugsanrufen entgegen.

Misstrauen wichtig

"Bei all diesen Anrufen, egal ob Ping-, Tech-Support- oder Robo-Calls, stehen ganz klar Betrugsabsicht, Abzocke oder Datenklau im Vordergrund. Wenn die Rufnummer am Display unbekannt ist, am besten gar nicht abheben und keinesfalls zurückrufen. Hebt man trotzdem ab, empfiehlt sich ein gesundes Misstrauen und sich nichts aufschwatzen lassen", sagt Klaus M. Steinmaurer.

Foto: RTR

Ping-Anrufe blieben gleich

Bei Ping-Anrufen ist hingegen kein allzu großer Anstieg zu verzeichnen. Hier wird einmal geklingelt und dann das Telefonat abgebrochen. Ruft man zurück, wird man zur Kasse gebeten. Im Juni kamen bei der RTR rund 530 Beschwerden ein. 194 Mal wurde die Telekom-Regulierungsbehörde aufgrund Lockangebote kontaktiert.

Website für Gegencheck

Die Übeltäter sind schwierig zu eruieren. Sollte man einen dubiosen Anruf erhalten haben, kann man auf rufnummernmissbrauch.at prüfen, ob es sich dabei um eine verdächtige Nummer handelt. Sollte es vermehrt zu missbräuchlichen Konktaktversuchen kommen, kann man diese Anrufer auch über das Betriebssystem direkt sperren. Sowohl Android und iOS beherrschen dies. (red, 10.7.2020)