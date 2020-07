Matt Damon lässt sich schrumpfen, um sich in der Miniaturwelt "Leisureland" ein Luxusleben leisten zu können: Sozialsatire "Downsizing", 20.15 Uhr, ORF 1.

Foto: AP

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Christoph Badelt Fragen an den Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts stellen Christian Rainer (Profil) und Barbara Battisti (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 GEWITZT

Downsizing(USA 2017, Alexander Payne) Paul Safranek (Matt Damon) hat seinen Traum, Chirurg zu sein, aufgegeben, stattdessen arbeitet er als Werksarzt in einer Fleischerei. Die Wünsche von ihm und seiner Frau Audrey übersteigen die finanziellen Mittel, doch norwegische Wissenschafter haben die Lösung: Sie haben ein Verfahren entwickelt, das Menschen auf eine winzige Größe schrumpft und dann in Luxus leben lässt, weil das Geld aus der realen Welt in "Leisureland" sehr viel mehr wert ist. Mit Christoph Waltz. Bis 22.25, ORF 1

20.15 KLASSIKER

Edgar Wallace: Der Hexer(D 1964, Alfred Vohrer) Nach der Ermordung von Gwenda Milton steht Scotland Yard vor einer heiklen Aufgabe. Denn die Ermordete war die Schwester von Arthur Milton (René Deltgen), bekannt als der "Hexer". Inspektor Higgins (Joachim Fuchsberger) ist sicher, dass er nach England zurückkehrt, um seine Schwester zu rächen. Um 21.40 Uhr folgt Edgar Wallace: Neues vom Hexer und um 23.10 Uhr Edgar Wallace: Der Zinker. Bis 0.35, 3sat

20.15 FANTASY

Die unendliche Geschichte(The Never Ending Story, D/USA 1984, Wolfgang Petersen) Der junge Krieger Atréju (Noah Hathaway) zieht mit dem Glücksdrachen Fuchur los, das Land zu retten. Für seine erste Großproduktion von internationalem Zuschnitt nahm sich der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen (Das Boot) Michael Endes vielgeliebten Jugendbuchklassiker vor. Bis 21.45, Arte

20.15 THEMENABEND

Oktoskop: Accra Power(Ö 2016, Sandra Krampelhuber, Verena Strasser) Der Film rückt eine Generation junger Ghanaer ins Zentrum, deren Alltag vom Spannungsfeld zwischen ökonomischem Wachstum und der anhaltenden Energiekrise geprägt ist. Co-Regisseurin Sandra Krampelhuber ist zu Gast bei Robert Buchschwenter. Bis 21.25, Okto

21.35IN MEMORIAM

Erlebnis Bühne mit Barbara Rett: Morricone dirigiert Morricone Der italienische Filmkomponist ist am Montag in Rom im Alter von 91 Jahren gestorben. Im Oktober 2004 trat Morricone in der Münchner Philharmonie auf und dirigierte das Münchner Rundfunkorchester und den Chor des Bayerischen Rundfunks. Gespielt werden Klassiker wie Es war einmal in Amerika,Spiel mir das Lied vom Tod oder Zwei glorreiche Halunken und vieles mehr. Bis 23.20, ORF 3

21.45 DOKUMENTARFILM

Walt Disney – Der Zauberer (1+2/2) Hinter dem Erfinder der charmanten Micky Maus und unzähligen weiteren Cartoon-Klassikern verbirgt sich ein Mensch mit vielen Gesichtern: Visionär und Intrigant, Gutmensch und Ausbeuter zugleich. Bis 1.30, Arte