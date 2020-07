David (Colin Farrell) kann die kurzsichtige Frau (Rachel Weisz) für sich gewinnen. Gerade noch rechtzeitig, denn wenn nicht, wird er zum Tier. "The Lobster" – 23.15 Uhr, 3sat. ZDF und Despina Spyrou

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund Corona ist nicht alles, sagt sich das ORF-Gesundheitsmagazin. Christine Reiler hat anderes zum Soma zu bieten: Schlafhilfe – was ist dran an Zirbe, Baldrian und Co? / Leuchtende Krebszellen. / Erste Hilfe bei Hitzeschlag und Hitzekollaps. / Sommeraufstriche selbstgemacht. / Tipp: Eisen. Bis 18.05, ORF2

19.00 PORTRÄT

Al Pacino In der Schule ist er ein Außenseiter. Das Schauspielen wird zu seiner Überlebensstrategie, die Bühne und das Theater ziehen ihn magisch an. Porträt eines Hochbegabten. Al Pacino feiert seinen 80. Geburtstag. Bis 20.00, 3sat

20.15 FUTURISTISCH

I, Robot(USA 2004, Alex Proyas) Im Chicago des Jahres 2035 haben die Roboter die Alltagsarbeit zu verrichten. Als der Chefentwickler des Roboterherstellers ermordet wird, macht sich Will Smith auf den Weg in die Zukunft, auf dass alles wieder gut werde. Bis 22.20, Puls 4

20.15 DOKUMENTATION

Österreich II Hugo Portischs legendäre Reihe erzählt heute von der Wiedervereinigung und Österreichs Weg in die Welt in den 1960er-Jahren. Bis 23.25, ORF3

22.00 DER FILM DER FILME

Es war einmal in Amerika (Once Upon a Time in America, USA/I 1984, Sergio Leone) Die fast ein halbes Jahrhundert umfassende Lebensgeschichte des New Yorker Gangsters Noodles (Robert De Niro), der sich durch Gewalt und Korruption nach oben arbeitet, durch den Verrat seines Freundes Max (James Woods) aber scheitert. 15 Jahre nach Spiel mir das Lied vom Tod entwirft Sergio Leone ein Amerika-Epos von ausufernder Pracht, klassischem Format und mythischer Wucht. Die beispielhafte Chronik einer amerikanischen Karriere ist zugleich der melancholische Abgesang auf die Ideale des American Dream, der an moderner Macht- und Profitgier zerbrechen muss. Zwar folgt Leone den Mustern des Gangstergenres, er bricht jedoch den Ablauf der Geschichte mit einer komplexen Rückblendentechnik. Ein wahnwitziges, ans Herz gehendes Stück Exzess: Wer hätte das in den mageren Achtzigern für möglich gehalten? Bis 1.35, Servus TV

22.05 SHOOTOUT

Léon – Der Profi (USA/F 1994, Luc Besson) Der milchtrinkende Profikiller mit seiner Topfpflanze und das Mädchen mit den großen, dunklen Augen: Jean Reno rettet Natalie Portman und zieht gegen Gary Oldman, als Bösewicht selbstverständlich Freund der klassischen Musik, ins dramatische Shootout. Bis 0.05, Vox

23.15 SATIRE

The Lobster – Eine unkonventionelle Liebesgeschichte(IRL/GB/F 2015, Yorgos Lanthimos) In naher Zukunft besteht die Gesellschaft nur noch aus Paaren: Wer Single ist, hat 45 Tage Zeit, sich einen neuen Partner zu suchen – oder wird in ein Tier verwandelt. Gewitzte Dystopie des griechischen Filmemachers Yorgos Lanthimos mit Colin Farrell und Rachel Weisz.

Bis 1.10, 3sat

23.40 GRUMPY OLD MAN

Besser geht’s nicht (As Good as It Gets, USA 1997, James L. Brooks) Großartige Tragikomödie mit Jack Nicholson und Helen Hunt: die Geschichte der Wandlung eines Menschen vom mit Zwangsneurosen behafteten Misanthropen zum liebenswerten Mitmenschen. Bis 1.56, ARD

23.45 BOND, JAMES BOND

Der Mann mit dem goldenen Colt(The Man with the Golden Gun, GB 1974, Guy Hamilton) Der smarte Geheimagent (Roger Moore) kämpft hier im Fernen Osten gegen einen – wie immer – übermächtigen Gangster, der – wie immer – die Herrschaft über die Welt mit einer eigenwilligen Erfindung erlangen will. Reizvoll: Christopher Lee als Bonds verbrecherischer Antipode und ein Diamant im Nabel einer Bauchtänzerin. Bis 1.45, ORF 1