So hatte ich mir die Rückkehr von Belgien nach Österreich in Zeiten des Coronavirus eigentlich nicht vorgestellt. Erst 48 Stunden wieder im Land, mit Freunden in der alten Heimat unterwegs, in der Steiermark und im Burgenland, in Wien und Graz, in Geschäften und Lokalen, hatte ich vor allem einen Gedanken: Nichts wie weg! Ein Fluchtreflex. Heim nach Brüssel!

Szene am Montag in einem großen Supermarkt in Graz. Personal inklusive sind dort gegen Mittag geschätzt 100 Menschen unterwegs. Ich war die ganze Zeit der einzige Kunde mit einem Mund-Nasen-Schutz. Nur kurz vor der Kassa hatte ein Spar-Mitarbeiter, der gerade ein Regal einräumte, eine Maske auf. Abstand zu halten bzw. sich an der Wursttheke hintereinander in einer Reihe anzustellen scheinen auch in Corona-Zeiten Fremdwörter zu sein. Der Österreicher neigt zur körperlichen Clusterbildung. Dass Einkaufswagen und -körbe nicht desinfiziert werden, war an diesem Ort überraschend. Noch erstaunlicher aber dann die Antwort auf die Frage an eine Kassiererin, ob sie Papier zum Desinfizieren habe. "Was wolln S’ denn desinfizieren?"

Sehr ähnlich das Bild am Samstag davor beim gutbesuchten Wochenmarkt in einer steirischen Bezirksstadt: Nicht ein einziger Verkäufer oder Kunde trägt eine Maske. Später auf der Einkaufsstraße kommt einem der eine oder andere Fußgänger mit einem MNS entgegen, der unter das Kinn gerutscht ist: Es war ein warmer Sommertag.

Österreich mag EU-weit als eines der Musterländer bei der Bekämpfung der Pandemie gelten. Die Zahlen sind gut. Aber die Art, wie die meisten Menschen sich – und vor allem andere – seit der Abschaffung der allgemeinen Maskenpflicht im öffentlichen Raum, in Restaurants und Geschäften, nicht schützen, wie nahe sie einem kommen, ist doch erstaunlich. Verunsichernd. Zumindest für jemanden, der aus einem Land kommt, das seit März als eines der Epizentren der Corona-Infektionen in Europa gilt. In Belgien, mit knapp elf Millionen Einwohnern etwas bevölkerungsreicher als Österreich, sind knapp 9.800 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, vor allem Alte. Das ging tief bei der Bevölkerung, hat verständlicherweise große Betroffenheit ausgelöst. Hierzulande waren es "nur" knapp 900 Corona-Tote.

Vielleicht sind nicht nur kulturelle oder politische Prägungen mit ein Hauptgrund, warum der Umgang mit Schutzmasken länderweise so verschieden ist – sondern auch die Zahl der Toten. Dementsprechend drastisch waren die Maßnahmen der belgischen Regierung, die die Gefahr am Anfang insbesondere in Alten- und Pflegeheimen unterschätzt hatte. Die jüngsten Lockerungen beim Öffnen von Geschäften und Restaurants geschehen nun eher behutsam, trotz der wirtschaftlichen Probleme.

In Brüssel tragen die meisten Menschen heute nach wie vor Masken, wenn sie zum Beispiel einkaufen gehen. Ein Abstand von mindestens eineinhalb Metern wird in der Regel respektiert. Man ist vorsichtig geworden, egal, was die traditionell schwache Zentralregierung gerade verordnet oder nicht. In Österreich scheint es nach dem Augenschein irgendwie fast umgekehrt zu laufen: Schreibt die Bundesregierung strikte Schutzmaßnahmen vor, werden die eingehalten, und sei es murrend und unter Protest. Lockert die Staatsmacht die Regeln, löst sich die Vorsicht anscheinend in Luft auf. Es riecht danach, dass Verantwortung gerne delegiert wird.

Das kann man gerade in Wien gut beobachten. In Supermärkten: kaum Masken. In den U-Bahnen, wo es Maskenpflicht gibt (und wo Videoüberwachungskameras und Kontrollore drohen): nur wenige, die sich und andere nicht schützen. In den öffentlichen Bussen ist es wieder anders: Dort herrscht an sich Maskenpflicht, sie wird aber deutlich ignoriert.

Wieder zurück aufs Land. Anlass des Trips nach Österreich war ein Maturatreffen. Monatelang hatten wir uns darauf vorbereitet, abgewogen, ob man das Risiko eingehen solle, und schließlich entschieden: Treffen jetzt! Abstandhalten und Frischluft sollten unsere Leitlinien sein. Alles lief gut. Nur das Restaurant, in das wir einkehrten, bot zunächst eine Überraschung: einen geschlossenen Raum, Fenster und Türen waren zu. Man fühlt sich offenbar sehr sicher im Land. Trügerisch. (Thomas Mayer, 11.7.2020)