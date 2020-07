Ein User, der auf dem Aktienmarkt weniger Erfolg hatte. Foto: /u/Chronicklez

Der Aktienmarkt ist für viele Menschen absolutes Neuland. Vielen fällt das Wissen, wie man sich daran beteiligen kann und haben auch Probleme die zahlreichen Fachbegriffe zu verstehen. Auf Reddit haben sich im Subreddit "WallStreetBets" nun rund 1,3 Millionen User zusammengefunden, die rund um das Thema Aktien und Investment ihren Spaß haben. "So als würde 4Chan ein Bloomberg-Terminal gründen", lautet die offizielle Beschreibung der Community.

Der Finanzmarkt als großer Spaß

Anstatt trockene Firmenberichte zu durchforsten, haben die "WallStreetBets"-User eine ganz andere Herangehensweise. So wird etwa in Aktien mit lustigem Wert (420,69 Dollar) investiert oder einfach Geld in eine Firma gesteckt, die absolut hoffnungslos erscheint. Manchmal gehen diese hochrisikoreichen Investments auf. In den meisten Fällen machen sich User über ihr eigenes Versagen lustig.

Prognosen mit Hühnerkot

Ein Top-Posting des vergangenen Monats mit rund 26.000 Upvotes ist etwa ein User, der Prognosen zu Aktienverläufen von Hühnerkot bestimmen lässt. Ein anderer Nutzer hat auch eine Erfolgsgeschichte zu berichten. Er schaffte es mittels Investments innerhalb vier Monate von 35.000 Dollar auf 1,25 Millionen Dollar Vermögen heranzuwachsen. Zwischendurch finden sich auch haufenweise Memes rund um die Finanzwelt.

"Du lebst nur einmal"

Trotzdem ist der Subreddit eine gute Möglichkeit, die Perversitäten des Aktienmarktes zu verstehen und auch neue Begriffe zu lernen. Trotz so mancher Erfolgsgeschichten sollte man die Tipps aber nicht zu Herzen nehmen, wie die Nutzer selbst betonen. Bei sogenannten "YOLO"-Beiträgen ("Du lebst nur einmal") prahlen User mit Hochrisiko-Investments, die zumeist absolut schief gehen. (red, 10.7.2020)