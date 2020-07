Romana und Florian verbindet die Leidenschaft zum Feuer. Sie sind Grill & BBQ Blogger, AMA Grilltrainer, ABA/GBA GrilljurorIn, SCA JurorIn, KCBS Judge und Table Captain und möchten den Funken für Grillen und BBQ an ihre Leser überspringen lassen.

Das traditionelle Gericht wird in einem Dutch Oven zubereitet

Frische, gefüllte Paprika in einer Tomatensauce wecken viele Erinnerungen und zählen zu den herzhaften Traditionsrezepten. Den Klassiker, den man in den Küchen des Balkans, Ungarns und auch Österreichs findet, können Sie im Dutch Oven am Grill ganz einfach zubereiten. Als leichtes Gericht perfekt für den Sommer.

Foto: Florian Hieß, ww.aufgetischt.net



Zutaten (für 4 bis 5 Portionen)

5 Stück bunte Paprika

650 g Tomatenstücke

500 g Faschiertes gemischt (vegetarische Alternativ: Couscous, Bohnen, Mais, Pilze,…)

150 g gekochter Reis

1 Ei

1 Knoblauchzehe

1 Zwiebel

1 TL Senf

½ TL Zucker

2 TL Salz

1 TL Pfeffer

Hier findest du ein Basis Rezept für eine leckere Tomaten Sauce.

Zubereitung

Für die Paprika aus dem Dutch Oven benötigen Sie fünf Stück frische, knackige Paprika. Während grüne Paprika eher bitter schmecken, sind gelbe und rote Paprika süßlicher im Geschmack. Wer keine bestimmten Vorlieben hat, dem empfehlen wir einen bunten Farbmix.

Um den Reis zu kochen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie haben einen digitalen Reiskocher oder verwenden dazu den vorgeheizten Dutch Oven. Der lose Reis wird dabei mit der 1,5-fachen Menge Wasser und einer Prise Salz in den Topf gegeben. Nach ungefähr 15 Minuten bei geschlossenem Deckel ist das Wasser vollständig verdampft oder in den Reis eingezogen. Vorsicht: zu viel Wasser lässt den Reis matschig werden und bei zu wenig Wasser kann der Reis anbrennen. Die Kochzeit kann je nach Reissorte variieren.

Foto: Florian Hieß, www.aufgetischt.net

Die Paprika sollten vor dem Verarbeiten gründlich gewaschen werden. Anschließend wird mit einem großen Küchenmesser der Deckel abgeschnitten und das Kerngehäuse und die Paprikakerne mit einem kleinen Messer oder Löffel aus der Paprika geholt. Vermischen Sie das Faschierte (oder die vegetarische Alternative) mit dem Ei, den Gewürzen und dem gekochten Reis und schmecken es ab.

Die Paprika nun mit der Masse füllen und mit einem Löffel vorsichtig andrücken. Die Paprika sollten bis etwas unter dem Rand gefüllt sein, da sich die Masse beim Dünsten noch etwas ausdehnt. Den Deckel der Paprika wieder draufsetzen.

Nun kommt die Tomatensauce mit den stückigen Tomaten in den Dutch Oven - nach Wunsch mit Gewürzen nachwürzen. Eine Prise Salz und Pfeffer dazu und die Paprika in den Dutch Oven setzen.

Für die Zubereitung der gefüllten Paprika benötigt man gut durchgeglühte Briketts. Ungefähr zehn bis 15 Stück oben und fünf bis sieben Stück unten, abhängig von der Größe, um den Dutch Oven auf rund 160 Grad aufzuheizen.

Die gefüllten Paprika nun für rund 1,5 Stunden schmoren lassen.

Für die letzten 20 Minuten den Dutch Oven auf Oberhitze umstellen und die Paprika fertigkochen lassen. Die gefüllten Paprika schmecken am besten, wenn sie richtig schön weich sind und die Füllung durch ist.

Mahlzeit und lassen Sie es sich schmecken!

Foto: Florian Hieß, www.aufgetischt.net

Ein Rezept für eine einfache Tomatensauce, die Sie für die gefüllten Paprika verwenden können, finden Sie hier. (Florian Hieß, Romana Hieß, 21.7.2020)