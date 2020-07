Innsbruck – Das Gastspiel von Tabellenführer Austria Klagenfurt beim SV Horn ist am Freitagabend wegen heftigen Regens und Gewittern beim Pausenstand von 2:2 abgebrochen worden. Die Partie der 27. Runde der 2. Fußballliga muss damit zur Gänze wiederholt werden, der Termin ist noch offen. Die Kärntner bleiben vorerst einen Zähler vor Ried an der Spitze, die Innviertler empfangen erst am Sonntag Liefering.

Nach Treffern von Michael Cheukoua (3.) und Patrick Monteiro (30.) musste der Aufstiegskandidat aus Klagenfurt zweimal einem Rückstand nachlaufen. Oliver Markoutz mit einem Doppelpack (21., 39./Elfer) sorgte aber jeweils für den verdienten Ausgleich, ehe das Wetter für den Abbruch sorgte.

Bereits davor hatten sich die Young Violets bei Wacker Innsbruck mit 1:0 durchgesetzt. Dank des siebenten Sieges in den jüngsten zehn Partien überholten die Jungveilchen den Tiroler Rivalen und sind zumindest bis zum Samstag Vierter. Blau-Weiß Linz siegte beim FAC 2:1, Amstetten holte beim SV Lafnitz ein 1:1.

Hinter der 27. Runde war kurzfristig ein Fragezeichen gestanden, weil in den vergangenen Tagen die positiven Tests dreier Kapfenberg-Spieler bekannt geworden waren. Wenige Stunden vor Anpfiff kam am Freitag aber das grüne Licht von der Liga. Demnach sei außer bei Kapfenberg und Steyr gemäß beschlossenem Präventionskonzept getestet worden. Die KSV-Spieler waren umgehend isoliert und sind mittlerweile auch einmal negativ getestet worden. Wann sie die Quarantäne verlassen und wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen dürfen, liegt gemäß Bundesliga-Aussendung vom Freitag in der Verantwortung der zuständigen Gesundheitsbehörde. (APA, 10.7.2020)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 27. Runde:

Freitag

Wacker Innsbruck – Young Violets 0:1 (0:0)

Tor: Huskovic (64.)

SV Lafnitz – SKU Amstetten 1:1 (0:1)

Tore: Lichtenberger (86.) bzw. Alli (13.)

FAC Wien – Blau Weiß Linz 1:2 (0:1)

Tore: Jurdik (79.) bzw. Gemicibasi (21.), Messing (51.)

SV Horn – Austria Klagenfurt Wegen Regens abgebrochen

Samstag

Austria Lustenau – Vorwärts Steyr 14.30

FC Juniors OÖ – FC Dornbirn 15.00

GAK – Kapfenberger SV 20.25

Sonntag

SV Ried – FC Liefering 10.30