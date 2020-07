In den USA sind mehr als drei Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Foto: EPA / CJ GUNTHER

Das Wichtigste in Kürze:

Noch ein trauriger Rekord in den USA : Innerhalb von 24 Stunden infizierten sich am Freitag fast 69.000 Menschen an dem Coronavirus.

: am Freitag fast an dem Coronavirus. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kündigte weitere Staatsbeteiligungen bei Unternehmen an , die durch die Coronakrise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind.



(CDU) kündigte , die durch die Coronakrise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) musste sich nach Kontakt mit einer Infizierten in häusliche Quarantäne begeben. Ein erstes Testergebnis verlief negativ.

sich nach Kontakt mit einer Infizierten begeben. Ein erstes Testergebnis verlief negativ. Tirols Neos-Chef Dominik Oberhofer sprach sich in einem Interview für eine Corona-Impfpflicht aus . Bislang war die pinke Bundespartei gegen eine solche Verpflichtung.

sprach sich in einem Interview . Bislang war die pinke Bundespartei gegen eine solche Verpflichtung. In Belgrad eskalierten die Proteste erneut. Nach einer friedlichen Kundgebung, drangen Nationalisten ins Parlamentsgebäude ein und griffen Polizisten an.



USA: Fast 69.000 Neuinfektionen an einem Tag

Das Coronavirus breitet sich in den USA weiter aus. Mit fast 69.000 Neuinfektionen am Freitag wurde ein neuer Rekord erzielt. In acht US-Bundesstaaten – Alaska, Georgia, Idaho, Louisiana, Montana, Ohio, Utah und Wisconsin – wurden ebenfalls Höchstwerte für die Zahl von Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet.

Insgesamt sind in den USA bisher über drei Millionen Menschen mit dem Virus infiziert, die Zahl der Toten liegt laut Angaben der Seite Worldometers.info bei mehr als 136.000. Die USA haben weltweit die meisten Corona-Infektionen und -Todesfälle zu verzeichnen.

Altmaier kündigt weitere Staatsbeteiligungen an

Der deutsche Wirtschaftsminister Altmaier erwägt weitere Staatsbeteiligungen "sehr begrenzten" Anzahl. Foto: EPA / HAYOUNG JEON

Der deutsche Staat wird sich nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Coronavirus-Krise nach der Lufthansa an weiteren in ihrer Existenz gefährdeten Unternehmen beteiligen. "Wir reden wahrscheinlich über einige Dutzend Fälle", sagte der CDU-Politiker der FAZ. "In dieser sehr begrenzten Zahl der Fälle werden wir die Möglichkeiten des Wirtschaftsstabilisierungsfonds nutzen und uns gegebenenfalls auch beteiligen." Auch weitere strategische Beteiligungen wie die am Impfstoffhersteller Curevac sind offenbar geplant. Davon werde es aber nur "wenige" geben. "Ich habe immer deutlich gemacht, dass eine staatliche Beteiligung die absolute Ausnahme sein muss."



Zur Situation bei der Lufthansa sagte der Minister, der Staat werde möglichen Entlassungen nicht im Wege stehen. Er sehe keinen Sinn darin, dass Beamte entschieden, welche Restrukturierungsmaßnahmen richtig oder falsch seien. Die Lufthansa hat nach Angaben des Vorstandes langfristig 22.000 Vollzeitstellen zu viel. Die Fluggesellschaft musste wegen des Geschäftseinbruchs infolge der Coronavirus-Pandemie mit einem neun Milliarden Euro schweren staatlichen Finanzpaket vor der Pleite bewahrt werden. Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) ist im Rahmen dessen mit 20,05 Prozent größter Aktionär der Lufthansa.



Landeshauptmann Kaiser in Quarantäne

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist in häuslicher Quarantäne. Er war Kontaktperson einer Frau, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, gab der Landespressedienst am Freitag bekannt. Kaiser hat kurz darauf bereits einen ersten Coronatest absolviert. Dieser brachte ein negatives Ergebnis, wie ein Sprecher bestätigte.

Kaiser hatte bei einer Dekretverleihung im Spiegelsaal der Landesregierung Kontakt zu der Frau. Bei ihr hatte sich erst später herausgestellt, dass sie Covid-19-infiziert ist. "Es geht mir gut, ich fühle mich fit und gesund", wurde Kaiser zitiert. Dennoch begebe er sich "selbstverständlich in häusliche Quarantäne" und unterziehe sich dem üblichen Prozedere. Das Contact-Tracing ist auch in seinem Fall angelaufen.

Neos uneins über Impfpflicht

Obwohl sich die Bundespartei der Neos zuletzt ablehnend in puncto Corona-Impfpflicht geäußert hatte, spricht sich Tirols Neos-Chef Dominik Oberhofer dennoch dafür aus. "Ich bin schon der Meinung, dass wir über drastische Maßnahmen diskutieren müssen", sagte er im APA-Sommerinterview. Auch eine Impfpflicht gegen die Grippe will er umgesetzt wissen.



Innerparteilich werde noch über eine Impfpflicht – vor allem was aktuell die Grippe betreffe – diskutiert. "Eine liberale Partei tut sich mit einer Verpflichtung prinzipiell schwer", berichtete Oberhofer über das Stimmungsbild in der Partei. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass diese Position "schon mehrheitsfähig" sei bei seinen liberalen Parteifreunden. Er mache sich jedenfalls Sorgen ob eines Anstieges der Coronazahlen im Herbst und Winter und dem gleichzeitige Auftreten der Grippewelle. Vielen Menschen sei gar nicht bewusst, dass auch die Grippe dazu führe, dass die Krankenhäuser im stationären Bereich und in den Intensivstationen "gut ausgelastet" seien.

Nationalisten drangen erneut ins serbische Parlament

Nachdem die Demonstranten aus dem Parlament verdrängt werden konnten, griffen sie die Polizei an. Foto: REUTERS / MARKO DJURICA

In Belgrad, Novi Sad, Nis und einigen anderen Städten Serbiens wurden am Freitagabend zum vierten Mal hintereinander Antiregierungsproteste abgehalten. In Serbiens Hauptstadt, wo ab heutigem Freitag erneut das Verbot für Versammlung von mehr als zehn Personen gilt, haben sich vor dem Parlament Anhänger verschiedener politischer Gruppierungen, von extremer Rechte bis zur Linken, versammelt.



Nach einer mehrstündigen friedlichen Kundgebung in Belgrad ist eine Gruppe nationalistischer Demonstranten am Abend gewaltsam in das serbische Parlament eingedrungen. (APA, Reuters, 11.7.2020)