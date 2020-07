Roter Stern Belgrad feierte Ende Juni noch mit einer rauschenden Feier den Meisterititel. Foto: imago images/Aleksandar Djorovic

Wien – Am Samstag wurden weitere Fußballprofis positiv auf das Coronavirus getestet. Beim serbischen Fußballmeister Roter Stern Belgrad hat es sechs weitere Profis erwischt. Wie der Verein am Samstag mitteilte, seien die betreffenden Spieler isoliert worden. Die Mannschaft befindet sich in der Vorbereitung auf die kommende Saison.

Der Klub hatte bereits Ende Juni fünf positive Fälle vermeldet, nachdem das Team mit Tausenden Fans die Meisterschaft gefeiert hatte. Die Spieler wurden inzwischen negativ getestet. Die Liga in Serbien ist seit dem 20. Juni beendet.

Schweiz

Auch beim Schweizer Fußballclub FC Zürich gibt es weitere Corona-Fälle. Entsprechende Tests verliefen laut Medienmitteilung des aktuell unter Quarantäne stehenden Super-League-Teams positiv. Sämtliche Personen befänden sich mittlerweile in häuslicher Isolation.

Am Freitag wurden laut Medienmitteilung des Klubs alle Kaderspieler und Mitglieder des Betreuerstabs der ersten Mannschaft sowie Mitarbeitende im Umfeld des Teams auf das Coronavirus getestet. "Dabei waren weitere Resultate positiv", schrieb der Klub ohne detailliertere Angaben.

Was das für den weiteren Ligabetrieb bedeutet, ist noch offen. Am Vortag war das für Samstag vorgesehene Super-League-Spiel zwischen dem FCZ und Sion verschoben worden, weil am Vormittag Mirlind Kryeziu positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Weil es im Kalender kaum Spielraum für Verschiebungen gibt, droht schlimmstenfalls der Saisonabbruch. Die Swiss Football League (SFL) prüft derzeit aber auch Optionen, die zu einer weiteren Straffung des ohnehin schon dichten Kalenders führen könnten.

USA

Auch beim Finalturnier der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS ist ein Test positiv ausgefallen. Ein Spieler von Sporting Kansas City wurde seit der Ankunft in Orlando gleich zweimal positiv auf COVID-19 getestet und befindet sich deshalb in Isolation. Dies bestätigte der Klub, ohne dabei Angaben zur Identität des Profis zu machen.

Alle weiteren Spieler sowie alle sonstigen vor Ort befindlichen Mitarbeiter der Franchise wurde nach Vereinsangaben dagegen negativ getestet. Ob das Team von Trainer Peter Vermes sein Auftaktspiel gegen Minnesota United planmäßig am Sonntag bestreiten kann, erscheint aber dennoch fraglich.

Chaos-Turnier

Bereits zuvor hatte das Coronavirus den Turnierplan gehörig durcheinander gewirbelt. Der FC Dallas war wegen elf Coronafällen ebenso bereits vor der Anreise aus dem 26er-Feld für das Turnier im abgeschirmten Bereich der Disney World gestrichen worden wie Nashville SC nach neun positiven Tests. Somit verbleiben 24 Teams, die um den Titel spielen.

Verlegt wurde zudem das ursprünglich für Donnerstag angesetzte Auftaktspiel von D.C. United gegen den FC Toronto. Da Toronto wegen eines Mitarbeiters mit Corona-Symptomen erst im dritten Anlauf nach Orlando fliegen konnte, findet die Begegnung erst am Sonntag statt. (sid, APA, 11.7.2020)