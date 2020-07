Am dritten Tag in Folge gab es Demonstrationen gegen Korruption und Machenschaften der Regierung. Staatschef Radew schloss sich den Forderungen an

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Demonstranten fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten Borissow und des Chefanklägers Geschew: Sie sollen Ermittlungen gegen Oligarchen verzögern. Foto: AFP / NIKOLAY DOYCHINOV Ein Demonstrant mit offenen Armen gegenüber einer Polizeikette in Sofia. Foto: AFP / NIKOLAY DOYCHINOV

Sofia – In Bulgarien haben Tausende Menschen den dritten Tag in Folge gegen die Mitte-Rechts-Regierung von Ministerpräsident Bojko Borissow protestiert. Die Demonstranten forderten auch am Samstag deren Rücktritt sowie den von Chefankläger Iwan Geschew. Sie werfen ihm vor, Ermittlungen zu Verbindungen von Behördenvertretern und örtlichen Oligarchen bewusst zu verzögern. Korruption gilt als großes Problem in dem EU-Land.

Die Proteste entzündeten sich zuletzt an Razzien in Büros von zwei Mitarbeitern des bulgarischen Präsidenten Rumen Radew. Viele sehen darin einen Angriff auf Radew selbst. Der von den oppositionellen Sozialisten unterstützte Radew hat sich als Kritiker der Regierung hervorgetan. In einer Rede an die Nation sagte der Präsident nun, die Bulgaren hätten genug. Er forderte ebenfalls den Rücktritt der Regierung und des Chefanklägers. Borissow lehnt dies ab. In einem Facebook-Beitrag betonte er die Erfolge der Regierung und erklärte, das Land aus der Coronakrise zu führen. (APA, 12.7.2020)