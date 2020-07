Ingrid Reischl ist neue Vorsitzende im Dachverband der Sozialversicherungsträger. Sie fordert Geld von der Regierung. Foto: APA / HANS KLAUS TECHT

Das Wichtigste in Kürze:

Reischl will von Regierung auch Sozialversicherung gerettet wissen

Die neue Vorsitzende im Dachverband der Sozialversicherungsträger, Ingrid Reischl, fordert vom Bund einen finanziellen Ausgleich für die durch die Corona-Krise verursachten Verluste. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle gerettet werden, nur die Sozialversicherung nicht", sagte Reischl im APA-Interview. Vorantreiben will sie die zuletzt eingeschlafene Gesundheitsreform und die Vereinheitlichung der Kassenleistungen.

"Die Sozialversicherung kann die Corona-Kosten nicht alleine tragen", sagte die sozialdemokratische Arbeitnehmervertreterin, die mit 1. Juli turnusmäßig den Vorsitz im Dachverband vom Arbeitgebervertreter Peter Lehner (ÖVP) von der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) für ein halbes Jahr übernommen hat. "Der Bund muss einspringen." Weil die Sozialversicherungen zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik verpflichtet seien, würde andernfalls Geld für Gesundheitsleistungen fehlen. Und Leistungskürzungen, höhere Beiträge oder Selbstbehalte kommen für Reischl nicht infrage.

Wieviel Geld den Sozialversicherungen wirklich fehlen wird, kann die Dachverbands-Chefin derzeit noch nicht genau sagen. Die vom derzeitigen ÖGK-Obmann Andreas Huss genannten 600 Millionen bis eine Milliarde Euro allein für seine Österreichische Gesundheitskasse hält Reischl für ein "realistisches Szenario". Lehner hatte Huss hingegen Panikmache vorgeworfen. Reischl verwies darauf, dass die Sozialversicherungen allein bei den tatsächlich abgeführten Beiträgen im April ein Minus von 9,1 Prozent im Vergleich zum Voranschlag verzeichneten. Und wenn man Stundungen für Betriebe hinzurechnet, liege das Minus im April sogar bei 17,2 Prozent. Wie viel von den gestundeten Beiträgen nicht mehr hereinkommen, weil die Firmen in Konkurs gehen, lasse sich derzeit nicht abschätzen. Ähnliche Probleme gebe es auch für die Pensionsversicherung, so Reischl.

SPÖ fordert Generalamnestie für Corona-Strafen

Viele der Anzeigen, die die Polizei aufgrund der sogenannten Corona-Gesetze ausstellte, dürften vor den Gerichten nicht halten. Foto: APA / BARBARA GINDL

Der Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich nächste Woche neuerlich mit den von der Regierung gesetzten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Im Vorfeld fordert die SPÖ einmal mehr eine (von der Regierung bisher abgelehnte) Generalamnestie. Vizeklubchef Jörg Leichtfried verweist drauf, dass zuletzt auch das Landesverwaltungsgericht Wien Zweifel an den Ausgangsbeschränkungen angemeldet hatte.

Laut einer Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) an die SPÖ hat die Polizei zwischen 16. März und 17. Juni fast 35.000 Anzeigen nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz oder dem Epidemiegesetz eingebracht. Wie viele Strafen verhängt wurden – und wie viele davon wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen – ist nicht bekannt.

Zu den Kritikern der Ausgangsbeschränkungen hat sich zuletzt auch das Landesverwaltungsgericht Wien gesellt. In einem Normprüfungsantrag hat das Gericht den Verfassungsgerichtshof ersucht, die am 15. März erlassene Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über die Ausgangsbeschränkungen nachträglich für rechtswidrig zu erklären.

Trump tritt mit Maske in Erscheinung

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Trump am Freitagabend im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda bei Washington einen blauen Mund-Nasen-Schutz mit dem Siegel des Präsidenten trug. Foto: EPA / CHRIS KLEPONIS / POOL

Vor dem Hintergrund dramatisch steigender Coronavirus-Infektionen in den USA hat US-Präsident Donald Trump in einem seltenen Schritt eine Maske bei einem öffentlichen Auftritt getragen. Nach Angaben des Weißen Hauses wollte Trump in dem Krankenhaus verwundete Soldaten und deren Angehörige treffen. Er wollte zudem mit medizinischem Personal zusammenkommen, dass sich in der Corona-Krise um Erkrankte kümmert. Trump sagte vor dem Besuch vor Journalisten: "Ich werde wahrscheinlich eine Maske tragen, wenn Sie das wissen müssen." Er fügte hinzu: "Ich finde es großartig, eine Maske zu tragen. Ich war nie gegen Masken, aber ich glaube, es gibt eine Zeit und einen Ort dafür." In dem Krankenhaus, in dem manche Verwundete gerade erst operiert worden seien, sei eine Maske angebracht.

Trump hatte im April Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC verkündet, nach denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen wird. Er hatte aber umgehend deutlich gemacht, dass er selber keine Maske tragen werde. Trump und das Weiße Haus begründen das damit, dass der Präsident regelmäßig auf das Coronavirus getestet werde. Trump wird dennoch vorgeworfen, durch sein Auftreten ohne Maske ein schlechtes Vorbild in der anhaltenden Pandemie abzugeben.

Die USA verzeichneten unterdessen die meisten Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie an einem Tag. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität (JHU) vom Samstag lag die Zahl der am Vortag registrierten Neuansteckungen bei 66.627.

Kurz stellt Bedingungen für EU-Hilfspaket

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Bedingungen für seine Zustimmung zum EU-Milliardenhilfspaket in der Corona-Krise gestellt. "Wenn wir schon sehr viel staatliches Geld in die Hand nehmen, dann sollte es zumindest in die richtigen Bereiche fließen", sagte Kurz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung": "Allen voran in mehr Forschung und Entwicklung für eine gute digitale Infrastruktur."

Auch in den technologischen Wandel, "der für einen besseren Klimaschutz nötig ist", müsse investiert werden, sagte Kurz. Zudem müsse nach seinen Vorstellungen die Vergabe der Hilfsgelder an Reformauflagen wie etwa Bürokratieabbau oder Kampf gegen Steuerhinterziehung gekoppelt werden. Zudem bekräftigte Kurz die Forderung, dass die Empfängerländer zumindest einen Teil der Hilfen später zurückzahlen müssten. "Ich bin dafür, dass es insgesamt eine Balance zwischen Krediten und Zuschüssen gibt und dass die Zuschüsse nicht ins Unermessliche steigen" sagte er.

Österreich gehört mit den Niederlanden, Dänemark und Schweden zu den selbsternannten "Sparsamen Vier", die nicht rückzahlbare Milliardenzuwendungen ablehnen und Finanzhilfen an strikte Reformauflagen knüpfen.

Proteste in Israel wegen Netanjahus Krisenmanagment

Viele Israelis fürchten einen Zusammenbruch der Wirtschaft und sind mit dem Management der Regierung in der Coronakrise unzufrieden. Foto: EPA / ABIR SULTAN

Tausende von Israelis haben am Samstag in Tel Aviv gegen die Corona-Politik der Regierung protestiert. Ihr wird Unfähigkeit vorgeworfen angesichts starker wirtschaftlicher Einbußen durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Auf dem Tel Aviver Rabin-Platz wurde die Zahl der Demonstranten durch Polizeikontrollen beschränkt. Die umliegenden Straßen füllten sich mit zahlreichen Menschen, die Gesichtsmasken trugen. In Medienberichten war von Tausenden Teilnehmern die Rede. Offizielle Zahlen lagen nicht vor.

"Die Menschen fühlen sich hilflos, aber es gibt keine Reaktion", kritisierte Roee Cohen, Präsident der Israelischen Kammer Unabhängiger Organisationen und Unternehmen. "Sie sind aufgebracht und verlangen von der Regierung, dass sie Verantwortung übernimmt." Wegen der Corona-Pandemie wurde im März ein teilweiser Lockdown über das Land verhängt. Die Arbeitslosigkeit schoss in der Folge auf 21 Prozent in die Höhe. Nach einer Wiederöffnung der Wirtschaft kam es zu einem neuen Anstieg der Covid-19-Fälle. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ordnete daher zuletzt erneut Beschränkungen an. Die Regierung hat Wirtschaftshilfen im Volumen von 29 Milliarden Dollar zugesagt. Davon wurde bislang aber weniger als die Hälfte ausgezahlt. Netanjahu kündigte jüngst ein neues Sozialpaket an.

Proteste in Serbien gehen weiter

Deutlich weniger Menschen als in den vergangenen Tagen protestierten am Samstag in Serbien. Foto: AFP / OLIVER BUNIC

Vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad haben sich am Samstagabend erneut Demonstranten zu Protesten gegen die Corona-Politik der serbischen Regierung versammelt. Zu der Kundgebung kamen lediglich 500 bis 1.000 Menschen. Die Proteste verliefen friedlicher als die Tage zuvor. Auch aus anderen Städten Serbiens wurden Proteste gemeldet.



Am Vorabend war eine Gruppe nationalistischer Demonstranten gewaltsam in das serbische Parlament eingedrungen. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, die dann gegen Mitternacht den Ansturm gewaltbereiter Demonstranten mit Knüppeln und Tränengas beendete. Seit Tagen gehen Tausende in Serbien gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung auf die Straßen. (APA, Reuters, red, 12.7.2020)