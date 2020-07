Was macht ein gutes Smartphone aus? Ist es die Hardware? Die Software? Oder schlicht die App-Verfügbarkeit? All diese Fragen werden in unserem Test des Huawei P40 Pro+ in epischer Breite erörtert. Zudem: Warum es keine gute Idee ist, sich eine Konsole ohne Laufwerk zu kaufen, und wieso Samsung wohl schon bald keine Ladegeräte mehr bei seinen Smartphones mitliefern wird.

Huawei P40 Pro+ im Test: Das perfekte Smartphone für niemanden

Wieso Sie sich keine Konsole ohne Laufwerk kaufen sollten

Samsung-Smartphones sollen künftig ohne Ladegerät ausgeliefert werden

Signal: Scharfe Kritik von Sicherheitsexperten am verschlüsselten Messenger zeigt Wirkung

Linux-Entwickler beschließen Abgang von Begriffen wie "Blacklist" und "Slave"

Bill Gates ist im Kampf gegen Coronavirus "optimistisch"

Gesichtserkennung gegen Amokläufer? Wie US-Schulen ihre Schüler überwachen