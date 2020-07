Die Eisriesenwelt im Pongau wird jährlich von 160.000 Menschen besucht. Foto: APA / Barbara Gindl

Werfen – Vor dem Eingang zur Eisriesenwelt im Salzburger Pongau ist es am Sonntag zu eine tödlichen Unfall gekommen. Ein 13-jähriger Bub ist laut Angaben der Polizei beim Zustieg durch einen Steinschlag getötet worden. Der Bub war mit seinen Eltern von der Bergstation der Seilbahn zum Höhleneingang unterwegs. Ein weiterer Jugendlicher, der unabhängig vom Todesopfer die Eishöhle besuchen wollte, wurde laut Polizei Salzburg verletzt. Er ist mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Wie der ORF Salzburg unter Berufung auf Zeugen meldet, ereignete sich der Unglücksfall an einer Stelle, die zwischen zwei Steinschlag-Galerien liegt, also nicht geschützt ist. Laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" soll es gegen 11.45 Uhr zu dem Unfall gekommen sein, Einsatzleiter Franz Reinstadler sagte der Zeitung, vermutlich seien die Regenfälle der vergangenen Tage für den Steinschlag verantwortlich. Weitere Informationen über die Identität der Betroffenen waren vorerst noch nicht bekannt. Die Schauhöhle im Tennengebirge bei Werfen im Pongau wurde evakuiert, rund 100 Besucher wurden von den Einsatzkräften ins Tal gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatten sich rund 200 Besucher in der Eishöhle befunden.

Sie gilt als eine bedeutende Touristenattraktion. Jährlich besuchen in einem normalen Jahr rund 160.000 Menschen die größte Eishöhle der Welt, 2.500 Besucher täglich werden von der Seilbahn zum Eingang der in 1.600 Metern höhe gelegenen, 40 Kilometer langen Attraktion gebracht. (APA, red, 12.7.2020)