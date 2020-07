Virginia, 1864: Ein verwundeter Soldat wirbelt Marthas (Nicole Kidman) Mädcheninternat gehörig durcheinander – "Die Verführten" um 21.55 Uhr, ORF 1. Foto: AP/Ben Rothstein

18.30 MAGAZIN

Konkret: Corona-Burnout – Hilfesuchende müssen warten Viele Menschen sind von den Folgen der Corona-Krise auch psychisch stark betroffen. Doch die Therapieplätze sind rar. Bis 18.51, ORF 2

20.15 KUPPELSHOW

Liebesg’schichten und Heiratssachen Die erste Folge war mit über einer Million Zusehern bereits sehr erfolgreich. Und wieder begeben sich sechs neue einsame Herzen auf die Suche nach dem Liebesglück. ORF-Kupplerin Nina Horowitz hilft ihnen dabei. Bis 21.05, ORF 2

20.15 AUFSTAND

Good Night, and Good Luck (USA 2005, George Clooney) Wir schreiben das Jahr 1953, und Senator McCarthy macht Jagd auf Kommunisten. Ein TV-Moderator (David Strathairn) und sein Team (u. a. George Clooney) legen sich mit ihm an. Intelligentes Kammerspiel mit feinem Jazz-Soundtrack. Bis 21.45, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Der Buckingham-Palast – Geheimnisse, Affären, Skandale (1+2/2) Der Buckingham-Palast in London ist die große Bühne für die königliche Familie und Schauplatz für Glanz und Glamour sowie Skandale. Um 21.50Uhr folgt Harry und Meghan – Zwei Royals auf neuen Wegen und um 22.35Die Inseln der Queen – Jersey (5/5). Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Paare nach der Krise – Neustart für die Liebe. / Corona-Cluster: Was tun? / Zugabe – Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler im Porträt. Bis 22.00, ORF 2

21.55 SOFIA COPPOLA

Die Verführten (The Beguiled, USA 2017, Sofia Coppola) In den Wirren des Amerikanischen Bürgerkriegs bietet Nicole Kidman in einer entlegenen Mädchenschule ihren Schützlingen eine sichere Zuflucht. Als Colin Farrell als verwundeter Soldat der verfeindeten Armee ins Haus kommt, wird es ernst. 1971 erzählte Regisseur Don Siegel in Betrogen die Geschichte eines verwundeten amerikanischen Soldaten (Clint Eastwood), der Zuflucht in einem Mädcheninternat findet. US-Regisseurin und Oscarpreisträgerin Sofia Coppola (Lost in Translation) erzählt den Stoff nun aus weiblicher Perspektive. Außerdem dabei: Elle Fanning und Kirsten Dunst. Bis 23.25, ORF 1

22.05 BRISANT

Hakenkreuze und Gewaltvideos: Was Kinder posten Täglich teilen Kinder Inhalte mit ihren Freunden via Whatsapp, SMS oder andere Messengerdienste. Nicht selten sind das Nazi-Symbole, Gewaltvideos oder pornografische Inhalte. Bis 22.35, ARD

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Mit Clarissa Stadler und folgenden Themen: Lagunenzauber – Venedig sehen und sterben. / Betonfieber – Österreich wird zugepflastert. / Stallstiefelpunk – Helena Adler eröffnet die O-Töne. Um 23.30 Uhr folgt die Doku Kathedralen der Kultur: Die Berliner Philharmonie von Wim Wenders. Bis 23.55, ORF 2