Online-Händler geben die Anfang Juli in Deutschland eingeführte Mehrwertsteuersenkung offenbar kaum an ihre Kunden weiter. Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Idealo für die "Welt am Sonntag" senkten die 100 umsatzstärksten Online-Shops die Preise im Juli im Durchschnitt nur um 0,77 Prozent.

Es verringerten sich zwar bei 78 Shops die Preise im Vergleich zum Juni, aber nur bei acht davon durchschnittlich um mehr als zwei Prozent.

Wäre die Senkung des regulären Steuersatzes von 19 Prozent auf 16 Prozent komplett weitergegeben worden, hätte das Minus dem Bericht zufolge bei 2,52 Prozent liegen müssen. Bei reinen Lebensmittel- und Buchversendern, für die der reduzierte Satz momentan nur bei fünf statt sieben Prozent liegt, müsste der Nachlass demnach 1,87 Prozent betragen.

Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes für ein halbes Jahr ist Teil des Konjunkturpakets der deutschen Regierung zur Abfederung der wirtschaftlichen Corona-Folgen. Der Mehrwertsteuersteuersatz beträgt bis Ende des Jahres statt 19 nur noch 16 Prozent. Der ermäßigte Steuersatz sank von sieben auf fünf Prozent. (APA, 12.07.2020)