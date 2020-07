Votingsieg für die "Tatort"-Ermittler aus Dortmund – am Sonntag, dem 12. Juli 2020, gibt es um 20.15 Uhr in ORF 2 und in der ARD ein Wiedersehen mit Jörg Hartmann, Anna Schudt und Aylin Tezel, die ihre Ermittlungen im Fall "Tollwut" aufnehmen. Darum geht es in dem Fall, der 2018 erstmals zu sehen war:

Ein inhaftierter Mörder stirbt an Tollwut. Die JVA-Leiterin Angelika Zerrer ist alarmiert, wenn sich die Todesursache herumspricht, würde sich unter den 600 Inhaftierten schnell die Angst vor Ansteckungen breit machen. Bei ihren Ermittlungen treffen die Dortmunder Kommissare auf ihren alten Weggefährten Jonas Zander. Der ehemalige Rechtsmediziner ist jetzt als Gefängnisarzt tätig und weiß: Der Tote war vor einigen Wochen im Knast in eine Messerstecherei verwickelt.