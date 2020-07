In dieser Galerie: 2 Bilder Andrzej Duda ging als Amtsinhaber in die Wahl. Foto: imago images/Eastnews Rafal Trzaskowski ist Bürgermeister von Warschau. Foto: Reuters / Agencja Gazeta

Warschau – Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen zeichnet sich nach ersten Prognosen das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen ab: Auf den nationalkonservativen Amtsinhaber Andrzej Duda entfielen demnach am Sonntagabend 50,4 Prozent der Stimmen. Sein oppositioneller Herausforderer, der liberale Warschauer Bürgermeister Rafal Trzaskowski, erhielt 49,6 Prozent.

Die Prognosen beruhen auf der Grundlage von Nachwahlbefragungen in rund 500 Wahlbüros. Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts Ipsos haben sie eine Fehlertoleranz von zwei Prozentpunkten. Hochrechnungen gibt es in Polen nicht. Das offizielle Endergebnis wird nach Angaben der Wahlkommission frühestens am Montagabend vorliegen.

Die Wahlbeteiligung betrug laut Gazeta Wyborcza 68,9 Prozent. Das wäre die höchste Wahlbeteiligung seit 1989. Offizielle Angaben sollen noch Sonntagnacht folgen.

Trotz des ungewissen Ausgangs der Stichwahl hat sich Staatsoberhaupt Duda in einer ersten Reaktion bereits als Sieger bezeichnet. "Lang lebe Polen! Die Wahl bei einer Beteiligung mit 70 Prozent zu gewinnen, ist eine außergewöhnliche Nachricht. Ich bin berührt. Danke an meine Landsleute", sagte der nationalkonservative Politiker am Wahlabend in Pultusk, etwa 60 Kilometer nördlich von Warschau. Später sprach er von einem "Sieg, momentan noch nach Prognosen".



Ähnliche Vita, andere Ideen

Rund 30 Millionen Polen und Polinnen waren am Sonntag aufgerufen, für einen der beiden Präsidentschaftskandidaten ihre Stimme abzugeben: für Duda, der wie auch schon 2015 von der nationalpopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) unterstützt wird, oder für Trzaskowski von der liberalkonservativen Oppositionspartei Bürgerplattform (PO). Beide sind 48 Jahre alt, verheiratet und haben Kinder. In ihrer Jugend lernten beide das realsozialistische System kennen, machten ihre Matura aber bereits nach der politischen Wende 1989 in der noch jungen polnischen Demokratie.

Duda studierte Jus in seiner Heimatstadt Krakau, während Trzaskowski sich für Politologie und Anglistik in Warschau, Oxford und Paris entschied und neben Englisch auch Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch spricht. Nach ihrer Doktorarbeit stiegen beide Polen im Jahr 2005 in die Landes- und später Europapolitik der PiS bzw PO ein.

Duda klarer Sieger bei erster Wahl

Aus der ersten Wahl Ende Juni mit noch elf Kandidaten ging Duda mit 43,5 Prozent der Stimmen als Sieger hervor, verfehlte aber die 50-Prozent-Marke, sodass er in die Stichwahl musste. Der mit 30,5 Prozent zweitplatzierte Trzaskowski war erst nach der spektakulär gescheiterten Briefwahl vom 10. Mai als neuer Kandidat der PO nominiert worden.

Zuvor hatte die Kandidatin Malgorzata Kidawa-Blonska gegen die Corona-Lockdown-Maßnahmen der PiS-Regierung protestiert, da diese einen fairen Wahlkampf völlig unmöglich machten. Doch ihr Aufruf zum Wahlboykott war für ihre Kandidatur verhängnisvoll. Da die anderen Kandidaten sich dem Aufruf nicht anschlossen und die PO ideenlos war, wie man aus der Boykott-Nummer wieder herauskommen könnte, nominierte die Partei einen neuen Kandidaten. In den vergangenen zwei Wochen rückte Trzaskowski Duda so nah auf die Pelle, dass die PiS in Panik geriet.

Duda hatte im Wahlkampf auf die Verteidigung konservativer Werte gesetzt. Dabei machte der 48-Jährige auch mit Verbalattacken auf Verfechter einer vermeintlichen "LGBT-Ideologie" Stimmung, die den Polen angeblich aufgezwungen werden solle. LGBT steht im Englischen für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender, also Lesbisch, Schwul, Bisexuell und Transgender.

Trzaskowski warb dagegen für ein anderes Polen – mit besseren Beziehungen zur EU. Zudem unterstützt er die Einführung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. Die Homo-Ehe und das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare lehnt aber auch er ab. (Gabriele Lesser aus Warschau, red, APA, 12.7.2020)