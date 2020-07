Mexiko mit 35.000 Corona-Toten weltweit an vierter Stelle. Weitere Spitzenpolitiker in Lateinamerika infiziert. Die Corona-Updates des Tages im Überblick

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will eine generelle Arbeitszeitverkürzung nur für bestimmte Branchen oder einzelne Betriebe "andenken". Foto: EPA / FLORIAN WIESER

Das Wichtigste in Kürze:

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will die Kurzarbeit im Herbst verlängern . Eine generelle Arbeitszeitverkürzung will er vorerst nur auf Branchen- und Betriebsebene "andenken", so Kogler in der "ZiB 2".

(Grüne) . Eine generelle Arbeitszeitverkürzung will er vorerst nur auf Branchen- und Betriebsebene "andenken", so Kogler in der "ZiB 2". Die Urlaubsinsel Mallorca verschärft ebenso wie die anderen Balearen-Inseln am heutigen Montag die Maskenpflicht. Ein Mund-Nasen-Schutz muss nicht nur in geschlossenen öffentlichen Räumen, sondern auch im Freien getragen werden.

ebenso wie die anderen Balearen-Inseln am heutigen Montag die Ein Mund-Nasen-Schutz muss nicht nur in geschlossenen öffentlichen Räumen, sondern auch im Freien getragen werden. In Mexiko stieg die Zahl der Todesopfer, die an Covid-19 gestorben sind, auf 35.006 . Damit überholte Mexiko Italien und registrierte somit am viertmeisten Todesfälle weltweit.

die an Covid-19 gestorben sind, . Damit überholte Mexiko Italien und registrierte somit am viertmeisten Todesfälle weltweit. In Lateinamerika breitet sich das Virus noch rasant aus, auch unter Spitzenpolitikern. In Bolivien hat sich der bereits vierte Minister angesteckt .

. In US-Bundesstaat Texas starb ein 30-Jähriger nach einer "Covid-19-Party". Bei der Party hätten die Teilnehmer laut einer Ärztin herausfinden wollen, ob das Virus wirklich existiere und ob es gegebenenfalls besiegt werden.

Kogler für eine Verlängerung der Kurzarbeit im Herbst

Das Interview mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in der "ZiB 2" vom Sonntag. ORF

Im Interview in der "ZiB 2" bekräftigte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Sonntag, die Kurzarbeit im Herbst verlängern zu wollen. Die von der SPÖ geforderte generelle Arbeitszeitverkürzung würde der Grünen-Chef lieber auf Branchen- oder Betriebsebene "andenken", wie das zuvor auch Wifo-Chef Christoph Badelt gesagt hatte. Längerfristig müsse man nämlich zwar sowohl die Kosten der Arbeit als auch die Arbeitszeit in Einklang bringen: "Aber das muss schon so passieren, dass man der österreichischen Volkswirtschaft nicht schadet. Denn man muss wettbewerbsfähig bleiben", sagte Kogler.

Einen zweiten Lockdown will Kogler nicht dezidiert ausschließen, dieser könne in seinen Augen aber verhindert werden. Die Bundesregierung setze auf regionale Maßnahmen, wie etwa das für den Herbst angekündigte Ampelsystem. Dem Vorschlag, eine österreichweite Maskenpflicht wegen regionaler Cluster einzuführen, begegnete Kogler mit Zurückhaltung.



Mallorca verschärft Maskenpflicht

Zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus tritt auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln am Montag eine verschärfte Maskenpflicht in Kraft. Der Mund- und Nasenschutz muss auf Anordnung der Regionalregierung in allen geschlossenen öffentlichen Räumen sowie auch auf der Straße und im Freien getragen werden, sobald die Möglichkeit besteht, auf andere Menschen zu treffen.

Am Strand, am Pool sowie beim Sport muss hingegen weiterhin niemand eine Maske tragen. Die Balearen folgen damit dem Beispiel Kataloniens, wo aufgrund von neuen Infektionsherden bereits seit Donnerstag eine verschärfte Maskenpflicht gilt. Mallorca zieht besonders viele deutsche Touristen an, schon vor Spaniens Grenzöffnung durften Mitte Juni wieder tausende von ihnen auf die Insel.



Mexiko überholt Italien in der Corona-Todesstatistik

Mexiko verzeichnet mehr als 35.000 Tote und knapp 300.000 Infizierte. Die wahren Zahlen dürften höher liegen. Foto: AFP / FRANCISCO ROBLES

Mexiko ist inzwischen das Land mit den viertmeisten registrierten Todesfällen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag auf 35.006. Damit überholte Mexiko Italien. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus liegt in Mexiko nach Statistiken der Johns Hopkins Universität in den USA bei 299.750.

Die wahren Zahlen dürften in Mexiko allerdings noch deutlich höher liegen. Äußerst wenige Menschen werden dort auf das Coronavirus getestet. Nach Statistiken, die von Forschern der englischen Universität Oxford zusammengetragen wurden, lag die Zahl der täglich durchgeführten Tests in Mexiko zuletzt bei 4,83 pro 1.000 Einwohner – in Deutschland waren es 76,1 und in den USA 117,58.

Lateinamerika gehört derzeit zu den Brennpunkten der globalen Corona-Pandemie. Nach Zahlen der Europäischen Union wurden dort bisher mehr als drei Millionen Infektionen und mehr als 140 000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 registriert. Brasilien steht mit mehr als 1,8 Millionen Infizierten und mehr als 72 000 Toten in beiden Kategorien weltweit nur hinter den USA.

Weitere Spitzenpolitiker in Lateinamerika infiziert

Nach der bolivianischen Interimspräsidentin Jeanine Áñez hat sich auch der Wirtschaftsminister des südamerikanischen Landes mit dem Coronavirus angesteckt – als bereits vierter Minister Boliviens in diesem Monat. Vor ihm war unter anderem bei Gesundheitsministerin Eidy Roca eine Infektion mit dem Virus bekannt geworden. Auch die Senatspräsidentin Eva Copa steckte sich nach eigenen Angaben an.



Nach dem Brasilianer Jair Bolsonaro und dem honduranischen Staats- und Regierungschef Juan Orlando Hernández ist Áñez als drittes Staatsoberhaupt in Lateinamerika positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Hernández verbrachte gut zwei Wochen in einem Krankenhaus. Zuletzt infizierten sich auch in Venezuela mehrere führende Politiker, darunter der Vorsitzende der Verfassungsgebenden Versammlung, Diosdado Cabello, und Ölminister Tareck El Aissami.

30-Jähriger "Corona-Skeptiker" in Texas an Covid-19 gestorben

Im Bundesstaat Texas starb ein 30-Jähriger an den Folgen einer Coronavirus-Infektion, nachdem er an einer "Covid-19-Party" teilgenommen hatte. Der Gastgeber der Party sei selber mit dem neuartigen Virus infiziert gewesen, teilte die Chefmedizinerin am Methodisten-Krankenhaus in San Antonio, Jane Appleby, in einem am Sonntag von US-Medien verbreiteten Video mit.

Bei der Party hätten die Teilnehmer herausfinden wollen, ob das Virus wirklich existiere und ob es gegebenenfalls besiegt werden könne, sagte die Ärztin. Der nun Verstorbene habe kurz vor seinem Tod über seinen Partybesuch gesagt: "Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht." Der Patient habe das Coronavirus für einen "Schwindel" gehalten und sich aufgrund seines jungen Alters ohnehin für "unbesiegbar" gehalten.

Appleby beschrieb den Fall als Warnung an junge Leute. Mit dem Coronavirus infizierte junge Menschen würden oft nicht selber erkennen, wie krank sie tatsächlich seien. Bei Untersuchungen des Sauerstoffgehalts in ihrem Blut und Labortests werde oft festgestellt, dass sie "in Wahrheit kranker sind als sie scheinen".

US-Präsident Donald Trump pocht unterdessen auf eine Rückkehr zum normalen Schulbetrieb nach den Sommerferien – obwohl die Infektionsraten in den Vereinigten Staaten seit einigen Wochen wieder deutlich steigen, vor allem im Süden und Westen des Landes. Texas gehört zu den Bundesstaaten, in denen sich das Coronavirus seit einiger Zeit rasant ausbreitet. (APA, red, 13.7.2020)