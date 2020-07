Apple soll spätestens 2022 den Start seiner Brille planen. Foto: screenshot/youtube

Apple soll schon länger an einer Augmented-Reality-Brille arbeiten. Sie soll den Namen "Apple Glass" tragen. Nun will die Rechercheplattform "The Information" einige Details zu den Fortschritten bei der Fertigung des Geräts erfahren haben: So soll der Hersteller Foxconn mit der Fertigung der Brillengläser, die semitransparent seien, beauftragt worden sein.

Start wohl 2022

Die Testproduktion ist demnach bereits seit Monaten im Gang. Foxconn sei schon länger damit beschäftigt, die Gläser zu produzieren – und brauche auch noch eine Weile, bis man zu einer Massenproduktion übergehen kann. Deshalb sei eine Veröffentlichung zwischen Mitte 2021 und 2022 zu erwarten, wobei 2022 realistischer sei.

Apple wollte den Bericht nicht kommentieren. Bereits im Mai hatte der bekannte Videblogger und Leaker Jon Prosser angegeben, Details zu dem Gerät erfahren zu haben. Auch er prognostizierte eine Veröffentlichung Ende 2021 oder 2022. Die AR-Brille werde den Namen "Apple Glass" tragen. Apple plane einen Preis von ungefähr 500 Dollar, für Brillenträger soll es gegen Aufpreis angepasste Gläser geben.

FRONT PAGE TECH

In Kombination mit iPhone

Die Brille soll in Kombination mit einem iPhone genutzt werden. Aufgeladen wird sie drahtlos mit einer speziellen Vorrichtung. In beiden Gläsern sollen sich Displays befinden – gesteuert wird mittels Gesten. Eine Kamera soll laut Prosser nicht verbaut werden. Prosser gibt an, auch einen Prototyp aus Kunstoff gesehen zu haben – dabei dürfte es sich also um ein Gerät aus Foxconns Lager handeln.

Gerüchte über eine eigene AR-Brille gibt es seit Jahren – parallel zu den Apple Glasses gibt es auch Gerüchte über eine traditionellere Augmented- und Virtual-Reality-Brille, die anderen Produkten am Markt ähnle. Apple-Chef Tim Cook ist ein Fan der Technologie und glaubt an ihre Zukunft. (red, 13.7.2020)