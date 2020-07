Im Bild ganz links Zindzi Mandela mit ihrer Schwester Zenani Mandela-Dlamini beim Begräbnis ihrer Mutter im Jahr 2018. Foto: AFP / WIKUS DE WET

Johannesburg/Kopenhagen – Die jüngste Tochter des früheren südafrikanischen Präsidenten und Nationalhelden Nelson Mandela, Zindzi Mandela, ist tot. Ihre Mutter war Winnie Madikizela-Mandela, auch ehemalige Politikerin und erste schwarze Sozialarbeiterin Südafrikas. Wie der öffentlich-rechtliche Sender SABC berichtete, starb Zindzi Mandela am frühen Montagmorgen in einem Krankenhaus in Johannesburg. Sie wurde 59 Jahre alt.

Zum Zeitpunkt ihres Todes war Mandela Botschafterin ihres Landes für Dänemark. Woran sie starb, war zunächst unklar. (APA, 13.7.2020)