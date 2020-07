In dieser Galerie: 2 Bilder Gatsch zum Geburtstag für Kibali. Foto: APA/DANIEL ZUPANC Ob auch Kibali den Babyelefanten-Abstand einhält, ist unklar. Foto: APA/DANIEL ZUPANC

Wien – Elefanten-Mädchen Kibali im Tiergarten Schönbrunn feiert am heutigen Montag seinen ersten Geburtstag. Sie erlangte in der Corona-Krise als "Abstandsmaß" für den Sicherheitsabstand eines Babyelefanten Berühmtheit. Als Geschenk erhält das Jungtier von den Pflegern ein "Gatsch-Vergnügen", berichtete der Tiergarten in einer Aussendung.

"Kibali liebt es, geduscht zu werden. Als Sommerkind kann sie heute eine extralange Dusche auf der Außenanlage genießen", erzählte Revierleiter Andreas Buberl. Sauber bleibt sie danach aber nicht lange. Darum geht es auch nicht, sondern um die Pflege der sensiblen Haut und vor allem um den Spaßfaktor. "Kibali läuft freudig durch den Wasserstrahl, versucht ihn mit dem Rüssel zu fangen und lässt sich das Wasser auf den Rücken prasseln. Danach wälzt sie sich liebend gerne im Schlamm." Die Pflegerinnen und Pfleger beschreiben die kleine Kibali als besonders aufgewecktes und neugieriges Elefantenjungtier.

Foto: APA/DANIEL ZUPANC

312-Kilo Leichtgewicht

Gratulationswünsche und viel Spaß beim Planschen wünschte auch die Patin, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Kibali wurde am 13. Juli 2019 geboren und hat sich prächtig entwickelt. Bei ihrer Geburt wog sie etwa 90 Kilogramm, mittlerweile bringt sie 312 Kilogramm auf die Waage. Auch ihr rechter Stoßzahn ist bereits durchgebrochen. Kibali war nach Kibo und Tuluba der dritte Nachwuchs für Elefanten-Weibchen Numbi. Gezeugt wurde sie durch künstliche Besamung. Ihr Vater ist ein Wildbulle in Südafrika. Der Name Kibali wurde im Rahmen einer Internetabstimmung gewählt. (APA, 13.7.2020)