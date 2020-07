Das ganz normale Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher beim Campen mit Rudi Roubinek (links, mit den roten Schuhen) ab 6. August. Foto: ORF / Neulandfilm

Der Kabarettist Rudi Roubinek erkundet ab 6. August ungewöhnliche Freizeitbeschäftigungen. In "Das ganz normale Verhalten der Österreicher" beobachtet er auf ORF 3 in sechs Folgen Menschen beim Fischen oder Beobachten von Vögeln, bei der Auseinandersetzung mit ganz kleinen oder großen Fahrzeugen oder beim puren Genuss in all seinen Facetten. Die Dreharbeiten der ORF-3-Produktion, die von Neulandfilm hergestellt wird, sind von 1. Juli bis Anfang September anberaumt und finden u. a. im Burgenland in Oberpullendorf, in Niederösterreich in Bad Pirawarth, Hessendorf, Waidhofen an der Thaya, Hohenau an der March und in der Stadt Gloggnitz, im oberösterreichischen Ried im Innkreis und Rohrbach sowie in den Hohen Tauern statt. Weitere Drehorte, u. a. in Salzburg, sind in Planung. Für die Regie zeichnet Lukas Sturm verantwortlich.

"Das ganz normale Verhalten der Österreicher" im Detail

In der ersten Folge (6. August) erforscht Rudi Roubinek "Das ganz normale Verhalten der Österreicher" beim Camping. So besucht er die Familie Muschitz im Burgenland, die mit ihren beiden Kindern regelmäßig mit dem Wohnwagen in die Steiermark fährt. Am Attersee trifft Roubinek auf Dauercamper. Martin Schachenhofer und sein bester Freund zeigen hingegen, wie man mit einfachen Mitteln die Natur genießen kann. Dann macht Roubinek noch Bekanntschaft mit zwei jungen Damen, die mit ihrem VW-Bus zum Roadtrip aufbrechen.

In Folge zwei (13. August) geht es um Vogelbeobachtung. Roubinek macht auch Bekanntschaft mit einer begeisterten Seidenhuhnzüchterin, sowie mit einem Brieftaubenzüchter.

In den weiteren Episoden taucht Roubinek in die Welt des Modellbaus (20. August) und des Fischens (27. August) ein, am 3. September steht der Genuss im Mittelpunkt und abschließend die Leidenschaft zur Autopflege (10. September). (red, 13.7.2020)