Bis zur neunten Schwangerschaftswoche kann Mifegyne eingenommen werden. (Symbolbild) Foto: Givaga Getty Images/iStockphoto

Mifegyne, die auch oft als "Abtreibungspille" bezeichnet wird und eine medikamentöse Alternative zu chirurgischen Eingriffen bei Schwangerschaftsabbrüchen darstellt, ist künftig leichter zugänglich. Frauen, die dafür bisher spezielle Ambulanzen oder Kliniken aufsuchen mussten, können nun stattdessen niedergelassene Gynäkologen konsultieren. Besonders für ungewollt Schwangere in ländlichen Gebieten ist ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch somit nun leichter zugänglich: Der lange Anfahrtsweg zu Kliniken entfällt. Zudem wird ein Abbruch schon früh in der Schwangerschaft möglich. Bis zur neunten Schwangerschaftswoche kann das Medikament eingenommen werden. Die Änderung des Zulassungsbescheids für das Medikament wurde vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) genehmigt.



Der Wiener Gynäkologe und Leiter von Ambulanzen für Schwangerschaftsabbrüche, Christian Fiala, erachtet die erweiterte Zulassung des Medikaments als positiv, sieht allerdings auch Probleme, die dadurch entstehen können. So haben niedergelassenen Gynäkologen möglicherweise nicht ausreichend Erfahrung mit dem Medikament. Auch die Beratung und Nachkontrolle, wie sie in Kliniken und Ambulanzen gegeben sind, könnten fehlen und somit das gesundheitliche Risiko für Frauen erhöhen.

