Jeder Beruf hat Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Eine Analyse zeigt, in welchen Berufen die gesundheitliche Belastung am höchsten ist

Feuerwehrleute sind einem erheblichen Verletzungsrisiko ausgesetzt. Foto: imago

Egal ob stundenlanges Sitzen vorm Computer oder körperlich anstrengende Arbeiten in der Baubranche: Jeder Beruf hat Folgen für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Welche gesundheitlichen Auswirkungen bestimmte Tätigkeiten konkret haben, hat nun die Organisationsberatung Kaizen gemeinsam mit dem Kontaktlinsenhändler Lensstore analysiert.

Aus einer Liste von 968 Berufen wurden die 48 beliebtesten ausgewählt und einem Gesundheitscheck unterzogen. Geprüft wurden die Faktoren allgemeine Gefährdung, Infektions- und Verletzungsrisiko, Belastung für Muskeln und Gelenke, Körperhaltung, Schädigung der Sinneswahrnehmung, Fitness und Sonnenschäden.

Die höchste gesundheitliche Belastung haben der Analyse zufolge Notfallsanitäter. Sie haben das höchste Infektionsrisiko. Den zweiten Platz belegen Feuerwehrleute. Sie arbeiten in gefährlichen Umgebungen und sind dadurch einem erheblichen Verletzungs- und Infektionsrisiko ausgesetzt, auch wenn sie dafür körperlich fit bleiben müssen. Zahnärzte sind ebenfalls einem überdurchschnittlichen Infektionsrisiko ausgesetzt. Die Körperhaltung ist in der Luftfahrtindustrie am schlechtesten.

Dem gegenüber stehen die für die Gesundheit am wenigsten gefährdenden Berufe. Die besten Chancen, länger gesund zu bleiben, haben laut der Analyse Steuerberater, gefolgt von Webentwicklern und IT-Managern. Das Fitnesslevel ist in diesen Berufsgruppen zwar ausbaufähig, sie sind im Allgemeinen aber keinen großen Risiken oder Gefahren ausgesetzt.(red, 15.7.2020)