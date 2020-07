Robert Pattinson spielt die Hauptrolle im Kinofilm "The Batman" – ab Oktober. HBO Max verspricht eine Serie auf Basis des Films, Hauptrollen wurden keine bekannt gegeben. Foto: APA/AFP/FADEL SENNA

HBO Max plant eine Serie im Batman-Kosmos. Das Epos soll in der Polizei von Gotham City spielen. An Bord sind "The Batman"-Filmemacher Matt Reeves, "Boardwalk Empire"-Erfinder Terence Winter und "The Batman"-Produzent Dylan Clark mit Warner Bros.

Winter ist Showrunner der Serie, die laut HBO Max auf dem Kinofilm aufbaut und in dem es um Korruption in Gotham City gehen wird. Dies ist das erste Fernsehprojekt für Reeves im Rahmen seines kürzlich abgeschlossenen Exklusivvertrags mit der Warner Bros.-Fernsehgruppe.

Kinofilm im Oktober

Der Kinofilm "The Batman" kommt nach aktuellem Stand im Oktober 2021 in die Kinos. Bruce Wayne/Batman spielt Robert Pattinson, in weiteren Rollen sind Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis und Colin Farrell zu sehen. Über die Rollen in der Serie gab HBO Max keine Auskunft. Ob Robert Pattinson als Batman in "Gotham Central" – so der vorläufige Titel – auftritt, ist damit noch unklar.

Produziert wird die Serie von 6th & Idaho, die zuletzt mit "Tales from the Loop" von Amazon Prime Video mit Rebecca Hall und Jonathan Pryce in den Hauptrollen aufhorchen ließ und für das Netflix-Drama "Away" mit Hilary Swank verantwortlich zeichnt. Reeves, der zuvor (zusammen mit J.J. Abrams) "Felicity" koproduziert hatte, führt in der "Batman"-Serie bei der Pilotfolge und mehreren weiteren Episoden Regie. (red, 13.7.2020)

