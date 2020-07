Weitere "Forward" angekündigt

Zuletzt trat auch Ubisoft-CEO Yves Guillemot in Erscheinung und gab bekannt, dass in diesem Sommer noch eine weitere Online-Veranstaltung geplant ist. Dort kann man wohl mit mehr Infos zu Gods & Monsters und Beyond Good & Evil 2 rechnen. (dk, 13.7.2020)