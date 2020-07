Was ist Apples nächstes großes Ding? Offenbar eine AR-Brille. Das Gerät soll bereits in Produktion sein und spätestens 2022 im Handel landen. Habt ihr die Kamera eurer Webcam überklebt? Keine gute Idee – so zumindest Apple. Ein Schutz könnte nämlich zu Beschädigungen führen. Zuletzt haben wir auch einen Saugroboter für euch getestet. Dieser kommt mit einem interessanten Gimmick, nämlich einer Absaugstation. Viel Vergnügen beim Lesen!

[Bitte was?] Apple warnt Macbook-Nutzer davor, ihre Webcam zu überkleben

[Spannend] Apples nächstes großes Ding: Eine Augmented-Reality-Brille um 500 Dollar

[Cooles Teil] Lenovo T1 Pro im Test: Der Saugroboter, der fast schon den Müll rausbringt

[Sieht nicht gut aus für Intel] Silicon statt Intel: Apples Prozessoren leiten Ende von Windows mit Intel ein

[Interessante Games] "Far Cry 6" und mehr: Das hat Ubisoft bei der "Forward" alles enthüllt

[Gut so] Der Platz für Rechtsextreme wird eng: Telegram löschte zahlreiche Kanäle

[Was meint ihr dazu?] Börsenüberflieger und Branchenschreck: Was ist dran am Tesla-Hype?

[Streaming] Online-Premiere von Filmen bringt Piraterie neues Level: HD statt Abgefilmtes

[Sprache der Zeit] Linux-Entwickler beschließen Abgang von Begriffen wie "Blacklist" und "Slave"