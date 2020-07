Ungewollt schwanger gewordene Frauen haben in Österreich zukünftig einen leichteren Zugang zu Abtreibungen. In der ÖVP sorgt das für Unmut

Die sogenannte "Abtreibungspille" Mifegyne dürfen nun auch niedergelassene Frauenärzte ausgeben. Foto: Imago

Niedergelassene Frauenärzte dürfen in Österreich künftig die sogenannte Abtreibungspille Mifegyne ausgeben. Mit ihr ist ein nichtoperativer Schwangerschaftsabbruch bis zur neunten Schwangerschaftswoche möglich. Bisher wurde die Abtreibungspille nur in bestimmten Krankenhäusern und Ambulatorien ausgegeben. Was die Neuerung für ungewollt schwanger gewordene Frauen bedeutet und warum ausgerechnet die Frauenministerin nichts dazu sagt, erklärt Beate Hausbichler vom STANDARD.

Das Transkript zum Podcast lesen Sie hier. (red, 13.7.2020)

