Zeichentrickserie "Star Trek: Lower Deck" startet am 6. August in den USA

CBS kündigt mit einem neuen Trailer den Start der Zeichentrickserie "Star Trek: Deck" an. Am 6. August sind zehn Folgen beim Streaming-Abonservice CBS All Access abrufbar.

Die von Emmy-Preisträger Mike McMahan ("Rick und Morty") entwickelte Serie konzentriert sich auf die Crew, die 2380 auf einem der weniger wichtigen Schiffe der Sternenflotte, der U.S.S. Cerritos, ihren Dienst tat. CBS veröffentlichte am Montag den Trailer.

CBS All Access

"Star Trek: Lower Decks" ist die erste Zeichentrickserie, die zur wachsenden "Star Trek"-Familie auf CBS All Access gehört, zu der auch die Originalserien "Star Trek: Picard" und "Star Trek: Discovery" gehören. (red, 13.7.2020)

Schon gehört?