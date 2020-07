Foto: MediaMarkt_Jan Hetfleisc h

Viele Kunden haben den getrennten Auftritt der beiden Elektromärkte nie verstanden, schließlich gehören sie zum gleichen Konzern. Müssen sie nun auch nicht mehr. Am Montag teilten Mediamarkt und Saturn mit, dass beide Marken mit 1. Oktober "zur alleinigen Marke Mediamarkt fusionieren". Derzeit kann nicht bestätigt werden, dass Standorte geschlossen werden. Die Entscheidung, die beiden Marken zusammenzuführen, betreffe ausschließlich die österreichische Landesgesellschaft, sagte eine Sprecherin. In anderen europäischen Ländern – Deutschland, Luxemburg – bleibt Saturn bestehen.

50 Märkte in Österreich bleiben

Insgesamt soll es dann "über 50 Mediamarkt-Märkte" (davon alle 15 ehemaligen Saturn-Filialen) in Österreich geben. So festige das Unternehmen "nachhaltig und langfristig seine Position als Marktführer und kann seinen Marktanteil weiter ausbauen", erklärte Mediamarkt in einer Aussendung. Zudem übernehme Mediamarkt "uneingeschränkt alle Verbindlichkeiten gegenüber Saturn-Kunden, sämtliche Ansprüche und bestehende Verträge behalten ihre Gültigkeit". Mitglieder des Saturn-Kundenclubs werden eingeladen, dem Mediamarkt-Kundenclub beizutreten.

Druck

Hintergrund der Zusammenlegung ist die enorme Online-Konkurrenz, die beiden Märkten zusetzt. Die Verschlankung soll Kräfte für den Handel im Netz freilegen. Die Einmarken-Strategie scheint der Unternehmensführung für Österreich nachhaltiger.

Die deutsche Mutter der Ketten Media Markt und Saturn, die Elektronikhandelsholding Ceconomy, ist derzeit wirtschaftlich unter Druck. Die Großaktionäre Haniel und Convergenta forderten zuletzt, Ende Juni, eine neue Strategie. Haniel hatte die aus seiner Sicht zu große Abhängigkeit vom stationären Geschäft kritisiert, das Onlinegeschäft sei noch nicht stark genug. (Markus Sulzbacher, 13.7.2020)