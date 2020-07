Lewis Hamilton siegte am Sonntag. Der ORF erzielte gute Quoten. Foto: HOCH ZWEI/Pool/XPB Images

Mercedes feierte am Sonntag beim Grand Prix der Steiermark dank Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den 54. Doppelsieg in der WM-Geschichte. Dem ORF bescherte das Duo einen Quotenerfolg. Durchschnittlich waren 691.000 bei 49 Prozent Marktanteil auf ORF 1 dabei. Das Qualifying am 11. Juli verfolgten 430.000 Formel-1-Fans – das bedeutet die höchste Reichweite für ein Qualifikationstraining seit 2006.

Die Woche davor waren 609.000 Zuschauer dabei.

ORF 1 zeigt auch alle weiteren Formel-1-Rennen der Saison 2020 live, sechs Termine stehen bereits fest. 19. Juli: Budapest, 2. und 9. August: Silverstone, 16. August: Barcelona, 30. August: Spa, 6. September: Monza. Die übrigen Rennen sind noch nicht terminisiert oder abgesagt.

Spielberg-TV-Übertragungen auch online gefragt

Die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote von TVthek.ORF.at und sport.ORF.at zum Großen Preis der Steiermark wurden von den Userinnen und Usern intensiv genutzt und erzielten laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) vom 9. bis 12. Juli in Österreich insgesamt 225.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 640.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 8,8 Mio. Minuten.

Der ORF und Servus TV zeigen die Formel 1 künftig halbe-halbe. Die beiden Sender haben sich ab 2021 für drei Jahre die Free-TV-Rechte an der Formel 1 gesichert. Gemäß Vereinbarung wird bis einschließlich 2023 jeweils eine Hälfte der Rennen pro Saison bei Servus TV, die andere live im ORF zu sehen sein. (red, 13.7.2020)

