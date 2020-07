Haben im alpinen Gelände nichts zu suchen: Flip-Flops. Foto: Getty Images/iStockphoto/Christopher Ames

Reichenau an der Rax – Mit der Sicherheitskampagne "End of Flip-Flop Zone" werden die Besucher der Raxalpe nun auf die Notwendigkeit angemessener Ausrüstung hingewiesen. "Ein falsches Schuhwerk stellt im hochalpinen Gelände ein großes Risiko dar. Eine Bergung wegen fahrlässigen Handelns kann zudem teuer werden", erklärte Bernd Scharfegger, Geschäftsführer von Scharfeggers Raxalpen-Resort, am Montag in einer Aussendung.

Immer wieder kommt es im alpinen Gelände wegen falschen Equipments zu Unfällen. Die Verantwortung in Sachen Präventivmaßnahmen liegt laut Christian Hofer von der Bergrettung Reichenau größtenteils bei den Touristen. Darunter fielen besonders "eine gute Tourenplanung, den Wetterbericht im Auge behalten, das Studieren von Wanderkarten, eine ehrliche Einschätzung der eigenen Kondition sowie die entsprechende Ausrüstung".

Parallel zu der Initiative wurde eine neue "Genießerzone" am Rax-Plateau vorgestellt, die mit der Rax-Seilbahn zu erreichen ist. "Hier können die Zehen wieder Freiluft schnuppern, und es lässt sich wunderbar das Panorama genießen", so Scharfegger. (APA, 13.7.2020)