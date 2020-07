UiPath-CEO Daniel Dines. Foto: REUTERS

Das vom deutschen Finanzinvestor Earlybird unterstützte Unternehmenssoftware-Startup UiPath ist nach einer neuen Geldspritze etwas mehr als zehn Milliarden Dollar wert. Die neue Finanzierungsrunde in Höhe von 225 Millionen Dollar sei vom New Yorker Kapitalgeber Alkeon Capital Management angeführt worden, teilte das in Bukarest und New York ansässige Jungunternehmen am Montag mit. Damit baut der Anbieter von Automatisierungssoftware seine Position als wertvollstes Startup Kontinentaleuropas aus.

7000 Kunden weltweit

Daniel Dines hat UiPath 2005 in Bukarest zusammen mit dem Digital East Fonds von Earlybird gegründet, der weiterhin der zweitgrößte Anteilseigner ist. Inzwischen zählt das Unternehmen 7000 Kunden weltweit, die mit Hilfe der UiPath-Software-Roboter Arbeitsprozesse automatisieren. Dazu gehören in der Corona-Krise beispielsweise Krankenhausregistrierungen oder die Bearbeitung von Kreditanträgen. (Reuters, 13.7.2020)