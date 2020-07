RIP. Foto: Toivo Annus

Einer der Entwickler der Kommunikationsplattform Skype, der Este Toivo Annus, ist überraschend gestorben. Das bestätigte seine Frau am Montag gegenüber einheimischen Medien.

Der 48-Jährige sei am Sonntag einer unerwarteten Krankheit erlegen. Annus wurde in der Branche als einer der vier Masterminds der weltweit verbreiteten Software bekannt. 2005 verkauften er und seine ebenfalls aus Estland stammenden Mitstreiter die Skype-Software um eine kolportierte Summe in zweistelliger Millionenhöhe in Euro.