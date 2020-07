Thomas will alles geben, sofern die Neue nur flachbauchig ist, Jasmina will "niveauvolle Erotik" – die zweite Folge der Singlesserie am Montag um 20.15 Uhr auf ORF 2

Ein böser Bube ist Thomas laut eigener Aussage "nur von der Optik her". Im Herzen ist er "streichweich" und erfüllt damit perfekt das Anforderungsprofil für "Liebesg'schchten und Heiratssachen" am Montag um 20.15 Uhr auf ORF 2. Sechs einsame Herzen werfen sich dabei in gewohnter Weise ins Zeug.

Thomas will "eine Million Prozent" – also mehr als alles – für seine künftige Liebe geben. Das schließt Einschränkungen nicht aus: Einen Bauch sollte die Neue nicht haben.

Nicht alles nehmen müssen, was zwei Haxn hat

Nicht minder einsatzbereit zeigt sich Jasmina, die sich "niveauvolle Erotik" wünscht. "Was ist das?", fragt Moderatorin Nina Horowitz. Jasmina schweigt und genießt. Ihre Ansprüche sind nicht minder hoch: "Man muss ja nicht alles nehmen, was zwei Haxn hat." Ihr schwebt eine Mischung aus "Roger Moore, Pierce Brosnan, Sean Connery" vor. Die Tirolerin hat jedenfalls "keine Zeit für Langeweile". Man darf gespannt sein, was es wird. Ihre nächste Bekanntschaft muss darüber hinaus gegen Hansi Hinterseer antreten, den Jasmina sehr verehrt.

Konkurrenz hat man auch bei Klaus zu erwarten, der seinem Hund schon eine Art ewige Treue schwor. Die "drei Hs" sucht Eva Maria bei Interessenten, Hansi Hinterseer ist nicht dabei, sondern "Herz, Hirn, Humor". Darüber verfügt Herbi (viertes H), 77-jähriger Schnitzkünstler, der eine Frau "aus Fleisch und Blut" sucht. Ebensolches hat Maria im Sinn, wenn sie einen jüngeren Mann sucht, der "gut duftet". Gab es eigentlich schon einmal zwei Protagonisten, die sich über die Sendung gefunden haben?

Nach Elizabeth T. Spiras Tod hat Nina Horowitz das Sendungsformat über- und zusammen mit Kameramann Gustl Gschwantner kaum Veränderungen vorgenommen. Die Auftaktfolge sahen mehr als eine Million. Die Stars bleiben auch in der zweiten Folge die Singles, sechs an der Zahl. Die Text-Bild-Schere sorgt für skurrile Momente, zum Beispiel wenn Thomas auf seine Herzensgüte verweist und mit volltätowiertem Oberkörper Gewichte stemmt. Ja, warum auch nicht? (Doris Priesching, 13.7.2020)

