Frankreich hatte seine Saison zwar als einzige europäische Topliga ersatzlos abgebrochen und PSG zum Meister gekürt, doch die Finals im französischen Pokal (am 24. Juli gegen AS St. Etienne) und im Ligapokal (am 31. Juli gegen Olympique Lyon) stehen für die Pariser noch an. Und als Highlight wartet ja auch noch das Finalturnier der Champions League, am 12. August steigt in Lissabon das Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo. Dann aber auf jeden Fall wieder ohne Zuschauer. (sid, 13.7.2020)