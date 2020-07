HP hat eingekauft. Foto: Brendan McDermid / REUTERS

Der US-Konzern erwirbt für 925 Mio. Dollar (820,33 Mio. Euro) den Firmen-Netzwerkanbieter Silver Peak. Das kalifornische Unternehmen werde in die Aruba-Sparte integriert, teilte Hewlett Packard Enterprise mit. Durch den Zukauf will der US-Konzern seinen Fokus stärker auf sogenannte Edge-to-Cloud-Produkte legen, die für die nahtlose Verbindung von Systemen in der Netzwerkperipherie, im Rechenzentrum und in der Cloud sorgen. (APA, 13.7.2020)