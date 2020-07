Achtung, community! Die Teilnehmer "Türkis" und die Teilnehmer "Blau" haben ihren Beziehungsstatus endgültig verändert. Sie haben sich entfriendet. Genauer gesagt, sind sie vom Status BFF (Best Friends Forever) auf FBF (Former Best Friends) umgestiegen.

Beide haben die Fans nahezu gleichzeitig informiert. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker zog einen "schwarzen Faden von Wirecard zur ÖVP". Der Gründer des unter höchst dubiosen Umständen pleitegegangenen Zahlungsdienstleisters Wirecard sei immerhin Berater von Sebastian Kurz gewesen, im goldgeränderten Thinktank von Frau Mei-Pochtler.

Aber die türkise Truppe setzt noch eins drauf: Die stellvertretende VP-Generalsekretärin Gaby Schwarz will sogar den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, weil die zweite Wirecard-Figur mit Österreich-Bezug, derzeit flüchtig, irgendwie mit dem russischen Geheimdienst zu tun und Details aus dem Verfassungsschutz an die FPÖ verraten habe.

Gönnen wir uns eine Minute des stillen Gedenkens an die Zeiten der höchsten Harmonie in der türkis-blauen Koalition von 2017 bis 2019 – als Sebastian und Heinz-Christian einander und den Österreichern versicherten, dass nun endlich "neu regiert" würde, ohne diesen hässlichen Streit, der ja vorher immer in Koalitionen geherrscht hatte.

Und jetzt? Da muss etwas dahinterstecken! Wahrscheinlich war’s der Silberstein. (Hans Rauscher, 13.7.2020)