Microsofts Flight Simulator hat einen Erscheinungstermin. So kommt das Game für Windows und Xbox One am 18. August. Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden – drei unterschiedliche Versionen gibt es. Die Standardausgabe um 70 Euro kommt mit 20 spielbaren Fliegern und 30 besonders akkurat umgesetzten internationalen Flughäfen. Diese Ausgabe ist auch Teil des Xbox Game Pass, dem Spiele-Abo von Microsoft für zehn Euro im Monat.

Bis zu 120 Euro teuer

Bei der Deluxe-Version um 90 Euro sind es 25 spielbare Flieger und 35 besonders akkurat umgesetzte internationale Flughäfen. Am teuersten ist die Premium Deluxe Edition um 120 Euro. Hierbei gibt es 30 spielbare Flugzeuge und 40 besonders akkurat umgesetzte internationale Flughäfen. Anfliegen kann man über 40.000 reale Landeplätze – diese sind aber dann nicht bis ins kleinste Detail nachgestellt.

Globus mit Streaming simuliert

Beim Flight Simulator setzen Microsoft und Entwickler Asobo auf eine Simulation der Welt möglich gemacht durch Streaming. Trotzdem weist das Spiel eine recht hohe Systemanforderung auf, wenn man denn auf dem höchsten Detaillevel spielen möchte. DER STANDARD konnte bei einem Microsoft-Event bereits einen ersten Blick auf den Titel werfen und dort auch gleich ein Interview mit Projektleiter Jörg Neumann führen, der so einiges zu dem Spiel verriet. (dk, 13.7.2020)