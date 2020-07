"Bald and Bankrupt" lag ein Monat lang im Spital und machte nun seinen Verlauf öffentlich

"Bald and Bankrupt" im Spital. Foto: Bald and Bankrupt

"Bald and Bankrupt" ist ein britischer YouTuber, der sich mit Videos zu riskanten Reisen ein Millionenpublikum aufgebaut hat. So war er unter anderem in Tschernobyl, Tschetschenien und Bolivien unterwegs, wo er regelmäßig auf gefährliche Personen traf. Nachdem der YouTuber ein Monat lang kein Video veröffentlicht hatte, machten sich viele User Sorgen, dass er bei einer Reise getötet wurde. Nun meldete der Brite sich aber zu Wort, dass das Coronavirus ihn außer Gefecht gesetzt hatte.

bald and bankrupt

Mehrere Todesfälle erlebt

In einem rund 20 Minuten langen Video schilderte "Bald and Bankrupt", dass er sich in Serbien angesteckt hatte und mehr als eine Woche nicht das Spital aufsuchte. Erst als er sich kaum mehr bewegen konnte, ließ er sich letztlich hospitalisieren. Im Krankenhaus erlebte der Brite dann mehrere Corona-Todesfälle in seinem Zimmer. Auch er hatte stark mit der Krankheit zu kämpfen und war fast ein Monat lang bettlägerig.

Folgenschwere Erkrankung

Selbst nach der Entlassung aus dem Spital soll der Mann noch mit den Folgen zu kämpfen haben. So berichtete er von einem enormen Muskelschwund und dass seine Lungenkapazität bei weitem nicht so wie vor seiner Erkrankung ist. In dem Video gestand der YouTuber auch ein, dass er absolut fahrlässig gehandelt und sich wie ein Idiot aufgeführt habe, der die Krankheit nicht wirklich ernst nahm. Er reiste deswegen auch nach Serbien, wo die Regierung kaum Maßnahmen getroffen hatte.

Foto: Screenshot/WebStandard

"Verrückte" Verschwörungstheoretiker

Kurz nach der Veröffentlichung des Videos löschte der YouTuber dann aber das Video. Einerseits wollte er mit dem Kapitel abschließen, andererseits soll der Mann mit "Verrückten" in den Kommentaren zu kämpfen gehabt haben, die ihm vorwarfen, dass er von Bill Gates, YouTube oder der Regierung für das Video bezahlt wurde. Sie behaupteten, dass das Coronavirus nur ein Fake sei. "Es hat sich sehr real angefühlt", schildert der Brite zuletzt.

Travel Hrinyo

Kopie kursiert auf YouTube

In den Kommentaren schreiben tausende User, dass es die falsche Entscheidung gewesen ist, da "Bald and Bankrupt" gut aufgezeigt hatte, wie schrecklich die Krankheit wirklich war. "Du hättest das Video nicht löschen sollen. Es war eine großartige Geschichte", merkt ein Nutzer an. "Es ist wichtig, dass jeder weiß, wie dieses Virus wirklich ist. Du hättest das Video online lassen sollen", kommentiert ein weiterer Nutzer. Immerhin gibt es von dem Video eine Kopie, die bereits auf YouTube kursiert. (red, 13.7.2020)