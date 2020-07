Es wird ruchbar. An allen Enden. Der Sumpf vermodert und verschluckt. Schreddern ist längst nicht so unauffällig wie das scheinbar natürliche Biotop des Sumpfes. Fast hat es den Anschein, die Inkompetenz so mancher Regierungsmitglieder, die unglaublichen Aussagen und Pannen, sind eigentlich nur Ablenkungsmanöver.

Ob da jemand die Verbrechen der Shoa mit dem Unfalltod des Großvaters vergleicht, ob da wer neue Menschenkategorien wie „Turnsaalkinder“ entwickelt, ob da kleine Kinder für Geldschein-Propaganda herhalten müssen oder ob das Bundesheer mal weniger, mal mehr Verteidigung sein soll, ob jemand gleich sechs Nullen samt Laptop vergisst oder ob wer den Untersuchungsausschuss einfach mal so verar***t – es scheint alles nur eine Show zu sein, die unsere Aufmerksamkeit umlenken sollen, und zwar auf ziemlich schlimme Dinge, die aber insgesamt doch nur als Nebelgranaten dienen, um die wahren Machenschaften zu tarnen.

Willkommen zur Ablenkshow!

Es geht um Milliarden. Viele, sehr viele Milliarden. Solche die nie existiert haben und andere, die irgendwo versickert sind. Es geht um Geschäfte und Machtgefüge, die jene beschämenden Praktiken, die von einem Beduselten auf einer Ferieninsel ausgeplaudert wurden, beinahe harmlos aussehen lassen.

Die ÖVP unter Kanzler Kurz ist Meisterin der Ablenkung. Foto: APA/HANS PUNZ

Der türkise Sumpf müsste langsam selbst die naivsten wertkonservativen Alt-ÖVPlerinnen und -ÖVPlern aus dem kurzen Schlaf reißen. Der Gestank reicht längst über die Vegetationsgrenze hinaus, der Großglocknergipfel wird bald nur mehr mit Gasmaske betretbar sein.



Bundespräsident Rudolf Kirchschläger hatte mal davon geträumt, die Sümpfe trocken zu legen. Er würde heute wohl ob der Unverfrorenheit verzweifeln, mit der die Werte einer solidarischen Demokratie, einer sozial gerechten und menschenrechtskonformen Gesellschaftsordnung nicht nur ignoriert, sondern zerstört werden.

Mit frivol lächelndem Grinsen werden die Säulen des Staates, die Institutionen der demokratischen Grundordnung demontiert. Und wenn was auffliegt, waren die anderen schuld. Werner Kogler und sein Team werden sich dringend überlegen müssen, wann und wie sie sicherstellen, nicht mit in den Abgrund gezogen oder gar gestoßen zu werden. Denn von Koalitionspartner kann nicht die Rede sein. Es sind wohl weder Partner, noch wollen sie eine Koalition. Es geht um eine Ablenkshow, die uns glauben machen soll, die Lage wäre extrem schwierig, mitunter auch schlecht, aber unter Kontrolle.



Dass die Lage in Wirklichkeit für Normalsterbliche nicht mehr zum Greifen ist, weil die Wirklichkeit niemand erfahren soll, mag fast nach Verschwörungstheorie klingen. Wohlverhalten in Zeiten, in welchen ruchbar wird, wie verkommen die Partner sind, wäre allerdings fatal. Der Sumpf zieht alle runter. (Bernhard Jenny, 15.7.2020)

