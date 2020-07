So sieht das aus, wenn man ManUnited in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch einen Punkt abknöpft. Foto: PETER POWELL / POOL / AFP

Manchester – Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat die Patzer der Konkurrenz nicht genutzt und im Kampf um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag erlitten. Die Red Devils kamen zum Abschluss des 35. Spieltages gegen den FC Southampton und Teammanager Ralph Hasenhüttl nur zu einem 2:2 (2:1), Kevin Danso saß dabei auf der Bank. United bleibt Fünfter, ist aber seit nun 18 Pflichtspielen ungeschlagen.

Der 20-malige Champion liegt drei Spieltage vor dem Saisonende punktgleich hinter dem Vierten Leicester City (beide 59), davor rangiert der FC Chelsea (60). Die Londoner hatten am Samstag bei Sheffield United verloren (0:3), Leicester tags darauf beim AFC Bournemouth (1:4). Die besten vier Teams sichern sich das Ticket für die Gruppenphase der Königsklasse.

Marcus Rashford (20.) und Anthony Martial (23.) antworteten am Montagabend im leeren Old Trafford schnell auf die Gäste-Führung von Stuart Armstrong (12.). Tief in der Nachspielzeit glich dann Michael Obafemi (90.+6) aus. Der Österreicher Hasenhüttl und seine Saints sind somit seit vier Spielen ohne Niederlage. In der Tabelle liegt Southampton als Zwölfter im Niemandsland. (sid, 13.7.2020)