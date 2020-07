SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wünscht sich auch in Österreich wieder eine Maskenpflicht in Supermärkten: Das Wichtigste des Tages im Überblick

England führt im Handel eine Maskenpflicht ein. Die SPÖ-Chefin wünscht sich, dass die Pflicht auch in Österreichs Supermärkten wiederkommt. Foto: Reuters

England führt Maskenpflicht im Handel ein.

führt ein. Zurück im Lockdown: Kalifornien macht Lockerungen weitgehend wieder rückgängig.

macht weitgehend wieder Rendi-Wagner für Maskenpflicht.

für Maskenpflicht. Chinas Exporte legten im Mai überraschend zu.

Angst hält Menschen im Jemen von Krankenhäusern fern.

England führt Maskenpflicht im Handel ein

Nach langem Zögern führt England in der Corona-Pandemie eine Maskenpflicht in Geschäften ein. Die Maßnahme soll am 24. Juli in Kraft treten, berichtete die Nachrichtenagentur PA am späten Montagabend. Eine Stellungnahme von Gesundheitsminister Matt Hancock wird am Dienstag erwartet. Wer sich nicht an die neue Regel hält, muss demnach mit einer Geldstrafe von bis zu 100 Pfund (gut 110 Euro) rechnen.

"Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass das Tragen einer Maske in geschlossenen Räumen dazu beiträgt, Menschen und ihre Umgebung vor dem Coronavirus zu schützen", sagte ein Regierungssprecher demnach im Vorfeld. Zuvor hatte bereits der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag eine Ausweitung der Maskenpflicht angedeutet.

Bisher musste in England ein Mund-Nasen-Schutz nur in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Lange Zeit hatte sich die Regierung in London gegen eine Ausweitung der Pflicht auf Läden und andere geschlossene Räume gesträubt. Befürchtet wurde zunächst, es könne zu einer hohen Nachfrage nach der in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen knappen Schutzausrüstung kommen. Außerdem wurde gewarnt, Masken könnten durch häufiges Berühren oder ein überhöhtes Gefühl der Sicherheit sogar kontraproduktiv sein.

Kalifornien macht Lockerungen rückgängig

Wegen rasch ansteigender Neuinfektionen macht Kalifornien, der bevölkerungsreichste US-Staat, viele Lockerungen seiner Corona-Auflagen wieder rückgängig. Bars und Kinos müssen schließen, Restaurants dürfen in geschlossenen Räumen keine Gäste mehr bewirten.

In 30 Bezirken, darunter Los Angeles, müssen auch Fitnessstudios, Kirchen und Einkaufszentren ihren Betrieb einstellen, sofern dieser in geschlossenen Räumen stattfindet.

Infolge der Lockerung von Corona-Auflagen waren die Zahlen der Neuinfektionen, der Covid-Patienten im Krankenhaus und die gemeldeten Todesfälle zuletzt deutlich angestiegen. Am Sonntag etwa hatten die Behörden rund 8.500 bestätigte Neuinfektionen und 72 Todesfälle gemeldet. Insgesamt gibt es in dem US-Staat an der Westküste mit rund 40 Millionen Einwohnern bisher mehr als 320.000 Infektionen.

Rendi-Wagner für Maskenpflicht

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sprach sich für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht in Supermärkten aus. Es sei für wohl kein Problem, "eine Stunde beim Einkauf" einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Maßnahmen seien hier zu schnell und zu optimistisch gelockert worden, erklärte sie in der Zib2 des ORF.

Chinas Exporte legten im Mai überraschend zu

In China sind die Exporte im Juni überraschend angezogen. Wie am Dienstag vorgelegte Daten der Zollbehörden zeigen, legten die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,5 Prozent zu. Hintergrund sind die Öffnungen in anderen Volkswirtschaften nach den Beschränkungen im Zuge der Coronakrise. Experten hatten mit einem Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet. Im Mai hatte es noch ein Minus von 3,3 Prozent gegeben.

Die Importe in die weltweit zweigrößte Volkswirtschaft stiegen das erste Mal in diesem Jahr an. Das Plus betrug 2,7 Prozent. Analysten hatten im Schnitt einen Einbruch von zehn Prozent vorausgesagt, nachdem es im Mai noch ein Minus von 16,7 Prozent war.

Jemen: Aus Angst nicht ins Krankenhaus

Auch wenn im Bürgerkriegsland Jemen bisher offiziell nur rund 1.500 Covid-Fälle registriert wurden, macht die Coronakrise dem ohnehin schwer gebeutelten Land zu schaffen. Es werden dringend mehr Ressourcen benötigt – für Covid-Patienten, aber auch für Menschen mit anderen Krankheiten, appelliert die medizinische Nothilfeorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) in einer Aussendung.

Im Moment beobachte man, dass die weitverbreitete Angst vor dem Virus viele Menschen im Jemen davon abhalte, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, warnte Ärzte ohne Grenzen. "Wir sind besorgt über das, was wir im Krankenhaus sehen, aber eine noch größere Sorge sind die Patientinnen und Patienten, die wir nicht sehen – diejenigen, die sich erst dann in ärztliche Behandlung begeben, wenn sich ihr Zustand erheblich verschlechtert hat", sagte Caroline Ducarme, MSF-Einsatzleiterin im Jemen.

Ähnlich wie auch in Österreich betrachtet die Bevölkerung Krankenhäuser als Infektionsquelle. Zudem kursierten Gerüchte und Menschen hätten Angst, stigmatisiert zu werden, wenn sie positiv auf Corona getestet werden. (red, 14.7.2020)